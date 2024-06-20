Ülkede devrimi savunma komiteleri ve kitle örgütleri etkin çalışma yürütüyor

Yayınlanma: 20.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2024 - 04:00

Küba’nın siyasal yaşamında elbette komünist parti temel rolü oynuyor. Ancak günlük yaşamda ve hayatın pratiğinde etkin rolü kitle örgütleri ile devrimi savunma komiteleri üstleniyor. Sendikalar Federasyonu, Kadınlar Federasyonu ve Gençlik Federasyonu gibi kitlesel örgütlenmeler oldukça yaygın ve etkin. Hatta Pionerler adıyla Kübalı çocuklar bile örgütlenmiş.

Fidel ve Che ile birlikte savaşmış daha sonra Fidel’in kardeşi Raul ile evlenmiş Vilma Espin tarafından 1960’ta kurulan Kadınlar Federasyonu; Kübalı kadınları olabildiğince bünyesinde topluyor ve toplumsal yaşama ağırlığını koyuyor.

DEVRİMİ SAVUNMA KOMİTELERİ (CDR)

Bu komiteler, devrimin hemen sonrasında 1962 yılında Fidel Castro tarafından kurulmaya başlamış. 14 yaşını aşmış herkes bu komitelerde görev alabiliyor. Mahalleleri yönetiyorlar. Her dönem farklı işlevleri yerine getiriyorlar. Mahalle ile ilgili her etkinliği hazırlayıp, yönlendiriyorlar. Zaman zaman farklı kitlesel kampanyalar düzenleyen bu komiteler, seçimlerde de etkin oluyorlar.

Her beş savunma komitesi bir seçim çevresi oluşturuyor. Görev almak isteyenler biyografileri ile tanıtımlarını yapıyorlar. İlçe ve il meclisleri belirleniyor. Halk meclisinin yarısı komitelerden, diğer yarısı da kitle örgütlerinden seçiliyor. Meclis yılda iki kez toplanıyor. Daha çok komisyonlar halinde çalışılıyor. Milletvekilleri maaş almıyorlar. Kendi normal mesleklerini icra ediyor ve geçimlerini böyle sağlıyorlar. Küba devrimi, halkın yönetime katılımını ve görüşlerini her zaman önemsiyor. Fidel Castro döneminde Küba’ya gelen bir araştırmacı, Küba devrimi için “Konuşan Devrim” tanımı yapıyor. O süreci ve yaklaşımı günümüzde de yaşatmaya çalışıyorlar.

VARADERO’DA CDR’LERLE BİRLİKTE

Küba’da mahalle yaşamını gözlemlemek ve mahallelerde örgütlü, adına kısaca CDR’ler denilen devrimi savunma komitelerini tanımak üzere Varadero’nun kent merkezinde bir kültür evine gidiyoruz. Burada bizi bölgenin devrim komitesi üyeleri ile mahallenin kadınları ve çocukları karşılıyorlar. Genç yerel sanatçılar da müzik ve dans gösterileri sunuyorlar.

Bölgenin devrim komiteleri sorumlusu ve sözcüsü Serpa, çok ateşli bir konuşma yapıyor. Onun konuşması “Küba see, yanki no” sloganlarıyla kesiliyor. Başta devrim komiteleri olmak üzere kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla Kübalılar, devrime sahip çıkacaklarını vurguluyorlar. Varadero’daki mahalle ve kültür evi buluşmasında, devrim komitesi üyeleri arasında yer alan ileri yaşlı bir bey dikkatimizi çekiyor. Hemen herkes ona büyük saygı gösteriyor. Ramon isimli bu kişinin bir devrim gazisi olduğunu öğreniyoruz.

Bay Ramon’la hemen tanışıp, rehberimiz ve İspanyolca bilen dostlar aracılığıyla sohbet ediyoruz. Kendisi bize Küba halkı olarak geçmişte yaptıkları mücadeleleri anlatıyor. Onun anlatımlarından daha da etkilenen devrim komitesi sorumlusu Serpa, yüksek bir sesle devrimi koruma ve yaşatma kararlılıklarını vurguluyor.

ICAP VE KÜBA’YLA DAYANIŞMA



Küba devriminin yaşaması ve halkının esenliği için, uluslararası çapta bir dayanışmaya ihtiyaç var. Bunun bilincinde olan devrim yönetimi, daha yıllarca önce Küba Halklarla Dayanışma Enstitüsü’nü (ICAP) kurmuş. Bu örgüt de dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkelerinde, Küba halkıyla ve devrimiyle dayanışma organizasyonları oluşturmuş. Onlarla karşılıklı işbirliği yapılıp, dayanışmada bulunulmuş.

Bu bağlamda ülkemizde de “Jose Marti Küba Dostluk Derneği” var. Kuruluşu 2000’li yılların başında gerçekleşen bu dernek, olanakları ölçüsünde ülkemizde Küba ile Küba devrimini tanıtmaya ve dayanışmayı örgütlemeye çalışıyor. Günümüzde ABD ablukası altında bunalan Küba halkının ve devriminin daha büyük dayanışmaya, desteğe ihtiyacı var.

Yazı dizimizi bitirirken son söz olarak bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Şimdilerde dünyanın bütün ilerici güçlerine tarihsel bir görev düşüyor. Küba halkıyla ve devrimiyle dayanışma, çok yönlü olarak daha da büyütülmeli ve güçlendirilmelidir.

DEVRİMİN YAYIN ORGANI GRAMMA

Havana’da devrim meydanına bakan büyük bir binada çalışmalarını sürdüren Gramma gazetesi, devrimin yayın organı işlevini görüyor. Gramma, ülkenin en köklü, etkili ve yaygın gazetesi. Ayrıca çeşitli kentlerde çıkan yerel gazeteler de var. Yönetime bağlı iki ulusal televizyon kanalı var. Sosyal medya oldukça etkili.

Günümüzde Küba devrimi tam bir yol ayrımını yaşıyor. Ekonomik sıkıntılar ve maaşların düşüklüğü, Küba ekonomisinin temel sorunlarını oluşturuyor. Bu sorunlarla boğuşan yönetim, ticari döviz dolaşımını serbest bırakmış. Bu durum farklı kur uygulamalarını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla ekonomik sistem aşınıyor ve örseleniyor.