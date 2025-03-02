Ülkenin can damarına haciz şoku: CHP’li Gürer, icra yoluyla satılan traktörlerdeki artışa dikkat çekti

Yayınlanma: 02.03.2025 - 17:39

Güncelleme: 02.03.2025 - 17:39

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vergi borcu için öküzünü satan bir çiftçiyle ettiği sohbetin ardından, “Arkadaşlar, biz İstiklal Savaşı’nı Halil Ağa’nın öküzünü icra yoluyla satalım diye yapmadık. Vatandaşı böyle mi koruyacağız? Gerekirse vergi borcu ertelenebilir. Köylünün çift sürdüğü öküzü elinden alınmaz” diyerek çiftçiye verdiği önemi göstermişti. Atatürk’ün politikalarından, Cumhuriyetin kurucu değerlerinden ne denli uzaklaşıldığı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in gündeme getirdiği olayla açığa çıktı. Gürer, 2025 yılının başından bu yana icra yoluyla satışa çıkarılan traktörlere dikkat çekti.

‘3 AYDA 111 TRAKTÖR SATIŞA ÇIKARILDI’

CHP’li Gürer, 2025 yılının ilk üç ayında icra yoluyla satışa çıkarılan traktör sayısının 111’e ulaştığını belirterek çiftçilerin borç yükü nedeniyle üretim araçlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Türkiye’deki traktör filosunun giderek yaşlandığını da ifade eden Gürer, çiftçilerin üretim araçlarını koruyabilmesi için TBMM’ye “Traktörlerin haczedilememesi” yönünde yasa teklifi sundu. “Çiftçilerimiz üretimin temel taşıdır, traktörler ise onların can damarıdır.” diyen Gürer, ülkeyi yönetenlerin tarımın içinde bulunduğu durumu ve çiftçilerin borç içinde olduğunu görmezden geldiğini belirtti.

‘ÜRETİM YAPMAKTA ZORLANACAKLAR’

Gürer, 2024’ün çiftçiler için “kara bir yıl” olduğunu vurgulayarak “Çiftçilerimiz borçlarını ödeyemedi. Ödeyemeyince traktörler icra yoluyla satışa çıkarılmaya başlandı. 2025 yılının ocak ayında icra daireleri tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan traktör sayısı 27 iken, bu rakam şubat ayında 47’ye yükseldi. Mart ayında ise 37 traktör daha satışa çıkarıldı. Bu rakamlar, çiftçilerin artan borç yükü ve ekonomik zorluklar nedeniyle tarım araçlarını kaybetmeye başladığını gösteriyor. Çiftçilerimizin traktörü olmazsa, üretim yapmakta zorlanacaklar” diye konuştu.

‘TRAKTÖRLERİN YAŞ ORTALAMASI 24,5’

2024 itibariyle Türkiye’deki toplam traktör sayısının 1 milyon 598 bin 659 olduğunu söyleyen Gürer, TÜİK verilerine göre söz konusu traktörlerin yaş ortalamasının 24,5’e yaklaştığına dikkat çekti. Gürer, “Ülkemizde ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 300 bin. Buna karşılık traktörü olan çiftçi sayısı 1 milyon 600 bin. Kamu kuruluşlarını da düşersek, 1 milyon 300 bin civarında, çiftçilerimizin kullandığı traktör var. Yani çoğunluğu traktörlerini değiştiremiyor. Sadece %50'sinin yeni traktörü var” ifadelerini kullandı.

‘ATATÜRK ZAMANINDA İCRA YOLUYLA EL KOYULAMIYORDU’

Gürer, söz konusu konuya ilişkin yasa teklifine yönelik bilgilendirmede, “Mustafa Kemal Atatürk döneminde çıkarılan kanunla çiftçilere ait ekipmanlara, icra yoluyla el konulamıyordu. Ancak son yıllarda, banka avukatlarının bulduğu yöntemlerle traktörler de icra yoluyla satışa çıkarılmaya başlandı. Çiftçi üretimin içinde kalsın, tarlasını ekebilsin, borcunu ödesin. Traktörünü aldınız, tarlasını sattınız, bu çiftçi borcunu nasıl ödeyecek? Eğer üretim olmazsa, ilerleyen süreçte gıdada sorunlar artabilir. 21 üründe arz açığımız varken, bir de çiftçimizin üretimini sağlayan traktörleri icra yoluyla satılmasın” dedi.