Ülkü Ocakları'nın Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alan pankartını eleştiren gazeteciye saldırı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:53

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:59

Çanakkale'de MHP'nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları'nın il başkanlığı binasına Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan, "Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın/Bazıları iki yüzlüdür" yazılı pankart asıldı.

Pankart ile ilgili olarak "Ülkü Ocaklarından tepki çeken pankart" başlıklı haber yapan Çandan Haber Gazetesi sahibi Muhammed Yavaş, haberin ardından Ülkü Ocakları İlçe Başkanı tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. ,

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlçe Başkanı Hasan Dinç'in sosyal medya tartışmalarının ardından kendisini aradığını, Çan’daki bir kafeye çağırarak, "Çay içeceğiz kardeşim" dediğini belirten gazeteci Yavaş, daha sonra olanları şöyle anlattı:

"Daha önceden arkadaşlığımız olduğu için gittim. Elimi sıktı, bir anda 'Devlet Bey'e nasıl yazarsın?' deyip saldırmaya başladı. Ben kendisine hiçbir şekilde karşılık vermedim ve yere kapandım. Ben yerdeyken vurmaya devam etti."

Dinç’in kendisine saldırdığı sırada, "Sinan Ateş’i öldürdüğünüz gibi beni de mi öldüreceksiniz?" dediğini ifade eden Yavaş, Dinç’in kendisine "Öldüreceğiz len" karşılığını verdiğini belirtti.

Yavaş, açıklamasını "O sokakta olan herkes yaşananlara şahittir. Bu fütursuzluk kaybedecek" diyerek tamamladı.