Reuters'tan Kılıçdaroğlu yorumu: 'Anket sonuçlarına göre...'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 13:27

Güncelleme: 07.05.2023 - 15:04

İngiliz haber ajansı Reuters, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Kılıçdaroğlu seçim yarışında Erdoğan'ın gölgesinden kurtuluyor" başlığıyla bir analiz yayınladı.

"Ülkenin modern tarihi için belki de en önemli seçim” değerlendirmesinde bulunan Reuters, "Kariyeri boyunca Erdoğan’ın gölgesinde kalan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yeni bir yola sokma ve yirmi yıldır siyaseti domine eden Erdoğan'ın mirasının çoğunu geri alma zamanının geldiğine inanıyor" dedi.

"ANKETLER İKİNCİ TURU GÖSTERİYOR"

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyona değinen Reuters, Kılıçdaroğlu'nun alışageldik ekonomi politikaları vaatlerine ilişkin "Muhalefet, geçen yıl yüzde 85'e ulaşan enflasyonu düşürmeyi amaçlasa da, mali piyasalarda çalkantılara ve potansiyel olarak bir dizi döviz krizine yol açması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters, Kılıçdaroğlu'nun "İnsanların geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Hayat pahalılığını ve gençlerin umutsuzluğunu biliyorum" ifadelerini aktardı ve "Erdoğan'ın popülaritesi, hayat pahalılığı krizi sebebiyle aşındı" ifadesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun avantajlı olduğunu belirten Reuters, "anket sonuçları, Kılıçdaroğlu'nun hayat pahalılığı krizine çözüm vaatlerininin ardından muhtemelen ikinci tur oylamasında kazanacağını gösteriyor" yorumunda bulundu.