Ülkücü camiadan ‘Vali Tekbıyıkoğlu’na destek büyüyor: ‘MHP tabanından da destekleyenler var’

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, terör örgütü PKK elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için kentte düzenlenen ve terör propagandası yapılan anma törenine izin vermedi. Ancak tören, valilik kararına karşın gerçekleşti. Tekbıyıkoğlu ise tepki olarak merkeze çekilmek için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Tekbıyıkoğlu’nun merkeze çekildiği duyuruldu. Tekbıyıkoğlu’nun duruşu kamuoyu tarafından takdirle karşılanp kendisine destek yağarken, anmanın yapılmasına da tepkiler yükseldi. Tekbıyıkoğlu’na destek veren Eski Tunceli Valisi Mustafa Erkal, “Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, onurlu duruşuyla Tunceli Valiliğinden daha önemli bir görevi yapmış oldu. PKK teröristlerinden geçmişte gebertilen bazılarını, genelde Tunceli dışından geldikleri anlaşılan bazı bölücülerin anmasına izin vermediği, böyle bir kepazeliği kabul etmediği için merkeze alınmasını isteyerek kendisini örnek alabilecek vatanseverlere önder oldu” dedi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜYLE BARIŞAMAYIZ’

Erkal, “Bahçeli’nin geçmişte küfür ettiği bölücüleri, tokalaşarak, öperek başlattığı veya kendisine başlattırılan süreç, geçmişten hiç ders alınmamış olmalı ki aynı şekilde devam etmeye ve meyvelerini vermeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve terör örgütünün barışması söz konusu olamaz. Kurtuluş savaşında verdiğimiz şehitten daha fazlasını terörle mücadelede şehit vermişken terör örgütüyle barışamayız” ifadelerini kullandı.

‘TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALEBİNİN ARKASINDA DURULMUŞTUR’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da partisinin son Meclis Grup toplantısında “Ankara’dan gelen baskılarla, devletin valisi refüze edilmiş, teröristlerin anılmasına imkan tanınmıştır. İhanet süreci zarar görmesin diye, yeni ortakları DEM incinmesin diye devletin valisinin kararının değil; terör örgütünün talebinin arkasında durulmuştur” ifadelirini kullandı. Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıoralioğlu ise “Devletimiz ve milletimiz, ‘terörsüz Türkiye’ hedefine; varlığımızın temel taşları ve bütün unsurları rencide edilerek ulaştırılamaz” tepkisini gösterdi.

‘KİMSE ŞEHİT ÇOCUKLARININ GÖZYAŞLARINDAN DEĞERLİ DEĞİL’

Cumhuriyet’in ulaştığı ülkücü cenahtan kaynaklar da anmanın yapılmasına tepki gösterirken, Tekbıyıkoğlu’na desteklerini ifade ediyor. MHP tabanından da Tekbıyıkoğlu’na destekler olduğunu belirten kaynaklar, söz konusu olayın ülkücü camiada büyük yankı uyandırdığını kaydediyor. MHP seçmeninin önemli bir bölümünün de İmralı sürecine karşı olduğnu öne süren kaynaklar, MHP tabanından kopmaların artacağına vurgu yapıyor. MHP tabanından kopan kitlenin ise İYİ Parti ve Zafer Partisi çevresinde toplanacağını belirtiyor. Cumhuriyet’in ulaştığı daha önce MHP teşkilatlarında görev yapmış bir isim de “Önemli olan parti ve kişiler değil, vatan. Kimse şehit çocuklarının gözyaşlarından değerli değil” tepkisini gösterdi.