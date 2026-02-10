Ülkücü kökenli CHP'li vekil Cemal Enginyurt'tan 'sağcılık' eleştirilerine yanıt: 'Sağcı düşmanlığı yaparak CHP'ye zarar veriyorsunuz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'den istifa eden Mesut Özarslan üzerinden yapılan "sağcılık" eleştirilerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Uzun süre MHP'de siyaset yapan Enginyurt siyasi kariyerine Demokrat Parti'de devam etmiş; 4 Şubat 2025'te ise CHP'ye katılmıştı.

Ülkücü kökenli olduğu bilinen Enginyurt, "Satmak adamlıkla, Satmak ONURLA ilgilidir. Sağcı düşmanlığı yaparak, sadece CHP'ye zarar veriyorsunuz" dedi.

"SAĞCI DÜŞMANLIĞI YAPARAK, SADECE CHP'YE ZARAR VERİYORSUNUZ"

Enginyurt, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sağcılardan bir şey olmaz. Sağcılar satar. CHP sola dönmeli. Aday belirleme yöntemi gözden geçirilmeli diyenler.

Satmak omurgayla,

Satmak adamlıkla,

Satmak ONURLA ilgilidir.

Sağcı düşmanlığı yaparak, sadece CHP'ye zarar veriyorsunuz.

Türkiye İttifakı olmadan İKTİDAR YOK."