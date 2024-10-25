Ülkücüler arasında milletvekili borsası

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklama, siyaset gündemindeki yerini koruyor. Ülkücü camiayı hareketlendiren açıklama, MHP ve İYİ Parti arasında gerilime neden oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Meclis kürsüsünden “idam ipi” fırlatması, yeni bir tartışmaya pencere açtı.

Bahçeli, İYİ Parti’den gelen ipi makam odasında İYİ Parti logolu bir torbayla asarak fotoğraf çektirdi. Söz konusu hamle, İYİ Parti kanadından partilerine yönelik tehdit olarak yorumlandı. Bu gelişmeler yaşanırken MHP’liler partilerinden istifa ettiklerini duyurmaya başladı. MHP tabanının açıklamaya tepkisi büyürken MHP kaynakları İYİ Parti’den MHP’ye 15 milletvekili geçeceği iddialarını sızdırdı. İYİ parti kurmayları, söz konusu iddiayı yalanladı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, “AK Parti, CHP ve MHP’den toplam 32 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmek istediği bilgisine ulaştık” dedi.

‘BAHÇELİ’Yİ HAYRETLE İZLİYORUZ’

Cumhuriyet’in ulaştığı İYİ Parti kaynakları da sürecin AKP, CHP ve özellikle de MHP’den İYİ Parti’ye geçişlere gebe olduğunu kaydetti. Kurmaylar, iddiaların MHP tarafından “Milletvekillerini partide tutmak” için yapılan bir propaganda olarak ortaya atıldığını kaydetti. İYİ Parti’nin Meclis’teki tek muhalif parti olarak kalacağı iddiasında bulunan partililer, olası çözüm sürecine karşı çıkacaklarını belirtti. Daha önce MHP ile çalışan İYİ Parti kurmayları da Bahçeli’nin açıklamalarını hayretle izlediklerini belirtti. İYİ Partililer, ilerleyen dönemde İYİ Parti’nin MHP’nin hamlesiyle ortaya çıkan “milliyetçi cephe boşluğunu” tamamlayacağını kaydetti.