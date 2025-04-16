Ülkücüler İYİ Parti'ye kayıyor: ‘İmralı süreci MHP kitlesini İYİ Parti’ye yöneltti’

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 07:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör ögütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı ile başlayan İmralı süreciyle birlikte milliyetçi seçmenin İYİ Parti’ye yöneldiğini gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun katıldığı yurt gezilerinde yurttaşların partiye ve genel başkana ilgi gösterdiğini ifade eden parti kaynakları, söz konusu durumun Dervişoğlu’nun İmralı sürecine olan net tavrı ve tepkisi nedeniyle oluştuğunu belirtiyor. Partiye ülkücü-milliyetçi kanattan üst düzey katılımların olacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski genel başkanlarından Alişan Satılmış, Atila Kaya ve Suat Başaran ile Genel Başkan Dervişoğlu’nun temaslarının sıklaştığını söyleyen kaynaklar söz konusu isimlerin 3 Mayıs Türkçüler gününde İYİ Parti’ye katılacağını belirtiyor. Parti kurmayları özellikle Kaya’nın partiye katılımının seçmen gözünde çok etkili olacağını belirtiyor. Milliyetçi-ülkücü yurttaşların İmralı sürecine sert tepkilerinin olduğunu kaydeden kaynaklar, sürecin MHP kitlesini İYİ Parti’ye yönelttiğini vurguluyor.

‘ÜLKÜCÜLER SAHİPSİZ HİSSEDİYOR’

Partililer, “Ülkücülerin MHP’ye tepkisi büyüyor. MHP’nin kendilerini temsil etmediğini düşünüyorlar ve sahipsiz hissediyorlar. İYİ Parti hem merkez sağı hem de milliyetçi kanadı temsil ediyor. Bu yüzden seçmenin yüzünü partimize dönmesi kaçınılmaz” yorumunu yapıyor. Anketlere işaret eden kurmaylar, “Yerel seçimlerde yaşadığımız hayal kırıklığının ardından İYİ Parti oyları yeni Genel Başkan Dervişoğlu’nun göreve başlamasıyla hızla yükseldi. Bu durumun artarak devam edeceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.