Ülkücüler Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne saldırdı

Bugün Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne bir saldırı girişimi gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 21:58
Ülkücüler Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne saldırdı
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Kendilerine Marmara Üniversitesi Ülkücüleri diyen bir grup, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne (NHKM) saldırdı. 

NHKM çalışanları ve yurttaşlar saldırı girişimini püskürttü. 

Saldırıyı Marmara Üniversitesi Ülkücüleri isimli bir grup üstlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne yapılan saldırıya karşı Türkiye Komünist Gençliği Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'ne çıkarma yaptı.


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