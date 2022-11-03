Ülkücüler Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne saldırdı
Bugün Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne bir saldırı girişimi gerçekleştirildi.
Kendilerine Marmara Üniversitesi Ülkücüleri diyen bir grup, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne (NHKM) saldırdı.
Az önce bir grup faşist Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne saldırdı pic.twitter.com/YnjA8bgG3E— Melis Akyürek (@melissakyrk) November 3, 2022
NHKM çalışanları ve yurttaşlar saldırı girişimini püskürttü.
Saldırıyı Marmara Üniversitesi Ülkücüleri isimli bir grup üstlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
İNLERİNİZDE BİLE HUZUR BULAMAYACAKSINIZ!— Marmara Üniversitesi Ülkücüleri (@teskilatmarmara) November 3, 2022
Kadıköy size dar oldu bugün.
Sizin gazeteyi bizim gazete yaptık :)
Yıkılmaz Kale Marmara ! pic.twitter.com/4k7nxBAVcT
Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne yapılan saldırıya karşı Türkiye Komünist Gençliği Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'ne çıkarma yaptı.
Bugün Marmara Üniversitesi TKP olarak tüm baskılara rağmen Göztepe Kampüsümüzün önünde Bizim Gazete’yi arkadaşlarımıza ulaştırdık. pic.twitter.com/Vcc4AGU7M9— Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) November 3, 2022
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