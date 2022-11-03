Ülkücüler Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne saldırdı

Kendilerine Marmara Üniversitesi Ülkücüleri diyen bir grup, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne (NHKM) saldırdı.

NHKM çalışanları ve yurttaşlar saldırı girişimini püskürttü.

Saldırıyı Marmara Üniversitesi Ülkücüleri isimli bir grup üstlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İNLERİNİZDE BİLE HUZUR BULAMAYACAKSINIZ! Kadıköy size dar oldu bugün. Sizin gazeteyi bizim gazete yaptık :) Yıkılmaz Kale Marmara ! pic.twitter.com/4k7nxBAVcT

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne yapılan saldırıya karşı Türkiye Komünist Gençliği Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'ne çıkarma yaptı.

Bugün Marmara Üniversitesi TKP olarak tüm baskılara rağmen Göztepe Kampüsümüzün önünde Bizim Gazete’yi arkadaşlarımıza ulaştırdık. pic.twitter.com/Vcc4AGU7M9