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Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde 'sahte diploma skandalı' iddiası: 'Fakülte kurulmadan YÖK denklik vermiş'

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde 'sahte diploma skandalı' iddiası: 'Fakülte kurulmadan YÖK denklik vermiş'

5.08.2025 10:55:00
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Haber Merkezi
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Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde 'sahte diploma skandalı' iddiası: 'Fakülte kurulmadan YÖK denklik vermiş'

Sahte diploma skandalının AKP'li Mustafa Şentop'un sahibi olduğu öne sürülen Kuzey Makedonya'daki Balkan Üniversitesi'ne de sıçradığı iddia edildi.

Eski Üsküp Büyükelçisi Hakan Okçal, Kuzey Makedonya'da bulunan ve eski TBMM Başkanı AKP'li Mustafa Şentop'la ilişkilendirilen Balkan Üniversitesi'yle ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. 

Okçal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balkan Üniversitesi'nin usulsüz bir şekilde Türk öğrencilere diploma vermek için YÖK tarafından denklik getirildiğini öne sürdü.

2008-10 yılları arasında Üsküp Büyükelçiliği yapan Hakan Okçal, Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin 'AKP'li isimlere üniversite diploması vermek için' kurulduğunu öne sürerek şunları ifade etti:

"Uluslararası Balkan Üniversitesi başta Davutoğlu, Veysel Eroğlu olmak üzere, o dönemdeki AKP akademik kadroları tarafından kurulan içi boş bir tabela üniversitesiydi. 17-25 sürecinde ayakkabı kutusu içinde yakalanan paralar bu kurum için toplanmıştır."

"Üniversiteye Türkiye'de giriş sınavını kazanamayan herkes kabul ediliyor, devam mecburiyeti olmadan, yüzeysel bir eğitimle diploma veriliyordu. İşin acısı üniversite daha doğru dürüst Fakültelerini, departmanlarını kurmadan, gerekli standartları sağlamadan YÖK tarafından denklik verildi."

"MAKEDONYA POLİSİ TÜMÜNÜ TUTUKLADI"

YÖK tarafından üniversiteye usulsüz bir şekilde denklik verildiğine de dikkat çeken Okçal şöyle devam etti: 

"Kuralsızlık ve sırtını Türkiye'de siyasi otoriteye dayamaktan dolayı ev sahibi ülkenin yasalarını tanımadan iş yapma anlayışı o kadar ileriye gitmişti ki, bu okul tüm uyarılarıma rağmen Makedonya'dan öğrenim vizesi alma zahmetine dahi katlanmadan turistik seyahat serbestisini kullanarak herkesi öğrenci kabul etmeye başlamıştı.

O yüzden Makedonya polisi bir keresinde okulu basarak illegal şekile öğrenci kabul edilen tüm gençleri tutukladı. Bu yüzden Sn Davutoğlu ile aramda tartışma dahi yaşadık.

Bu sebeple Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin sahte diploma vermek dahil her türlü kumpasın içinde olabileceği hakkındaki iddialar bana hiç tuhaf gelmedi."

ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA: KÜLLİYEN YALAN

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile ilgili iddialara sert bir dille yanıt verdi. Şentop, açıklamasında Uluslararası Balkan Üniversitesi ile hiçbir zaman doğrudan veya dolaylı bir bağı olmadığını ifade etti. Şentop, "Üniversitenin sahibi olduğum iftirası ise tamamen kötü niyetli bir uydurmadır, apaçık bir yalandır, bu durumun üniversite kayıtlarından kolayca öğrenilebilir” dedi.

İddiaları "külliyen yalan" ve "kötü niyetli bir uydurma" olarak nitelendiren Şentop, hukuki süreç başlattığını belirterek, "Aksini iddia edip delil gösterebileceklere hodri meydan diyorum" dedi.

Şentop, aile köklerinin Rumeli'de olması nedeniyle Balkanlardaki Türk kurumlarına her zaman destek verdiğini, ancak bu desteğin dışında üniversitede hiçbir görevi veya yöneticiliğinin bulunmadığını belirtti.    

Şentop, usulsüz denklik getirilme iddialarına ilişkin de "Kuzey Makedonya’daki diğer üniversiteler gibi Uluslararası Balkan Üniversitesi’nden mezun öğrencilerin Türkiye’de diplomalarının geçerli kabul edilebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Denklik için gerekli şartların başında ise üniversitenin bulunduğu ülkede ”Kalış Süresi” gelmektedir; Yani, öğrenim süresince yurt dışında fiilen bulunma şartı aranmaktadır ve bu husus, yurt dışı giriş çıkış kayıtlarıyla tespit edilmektedir. Her bir akademik dönemde en az %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır" dedi.  

 

 

 

İlgili Konular: #Mustafa Şentop #diploma

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