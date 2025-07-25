Ümit Dikbayır'dan 'Merkez Bankası' eleştirisi: 'Bir yılda 700 milyar TL zarar etti!'

Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Türkiye ekonomisindeki tabloyu sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin bir yılda toplam 650 milyar TL kar ettiğine dikkati çeken Dikbayır, aynı dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 700 milyar TL zarar açıkladığını vurguladı.

Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en büyük 500 şirketi bir yılda 650 milyar TL kar etti. Merkez Bankası ise aynı yıl 700 milyar TL zarar etti. Bir memleketin tüm emeğini bir avuç zengine aktarmanın adı 'ekonomi yönetimi' olmuş! Sonra gelsin vergiler, harçlar, ÖTV zamları… Kimse bize ekonomiyi iyi yönetiyoruz deyip zekamızı hafife almasın! Tablo ortada…" ifadesini kullandı.