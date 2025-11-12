Ümit Özdağ 'Ankara sadece seyretti' dedi, Irak’taki seçimleri işaret etti: 'Türkmen bölgelerinde büyük usulsüzlükler yapıldı'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 07:15:00
Haber Merkezi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kerkük’te Türkmenlerin oy kullanması yer yer engellendi. Türkmenlere yönelik saldırılarda ölümler gerçekleşti. Ankara sadece seyretti. DEM Parti kahkahalar atıyor. Dışişleri Bakanlığı ne açıklama yapacak acaba?" dedi.

Irak’ta düzenlenen genel seçimlere ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Dışişleri Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Özdağ, "Kerkük’te Türkmenlerin oy kullanması yer yer engellendi. Türkmenlere yönelik saldırılarda ölümler gerçekleşti. Ankara sadece seyretti. DEM Parti kahkahalar atıyor. Dışişleri Bakanlığı ne açıklama yapacak acaba?" dedi.

"ANKARA SADECE SEYRETTİ"

Ümit Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

"Irak’ta seçimler özellikle Türkmen bölgelerinde büyük usulsüzlükler ile yapıldı. Kerkük’te Türkmenlerin oy kullanması yer yer engellendi. Türkmenlere yönelik saldırılarda ölümler gerçekleşti. Ankara sadece seyretti. DEM Parti kahkahalar atıyor. Dışişleri Bakanlığı ne açıklama yapacak acaba?"

