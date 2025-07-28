Ümit Özdağ: Anlaşılan süreç istendiği gibi ilerlemiyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye PKK’sı olan PYD tekrar silah bırakmayacağını açıkladı. PYD bu açıklamayı, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin YPG ve onun siyasi kanadı PYD'yi 'Terörsüz Türkiye' hedefi için başlatılan süreci 'ağırdan almakla' eleştirmesi ve 'gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir' demesi sonrasında yaptı" dedi.

"BÜTÜN ZORLAMALARA RAĞMEN..."

Özdağ, şunları kaydetti:

"Özetle PYD, Bahçeli’ye 'silah bırakmıyoruz' diye cevap verdi. Öte yandan Bahçeli’nin 26 Temmuz’da yaptığı açıklama içindeki şu ifadeler Bahçeli’nin öncülüğünü yaptığı Öcalan ile müzakereler konusunda bir hayal kırıklığı yaşadığını gösteriyor olabilir. Bahçeli şöyle dedi: 'Bu kapsamda; duygularımızla gerçekleri, olmasını istediklerimizle yapabileceklerimizi, bugünümüzle hayallerimizi hesaba katan bir yorum sentezine ulaşmak lazımdır.' Anlaşılan süreç bütün zorlamalara rağmen istendiği gibi ilerlemiyor.

PKK terör şefleri bir yandan Türkiye’de anayasanın Kürtleri ayrı bir kurucu millet olarak tanımasını, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun en azından özerk bölge olarak PKK yönetimine bırakılmasını Türkiye’yi ise birlikte yönetmeyi talep ediyorlar. Suriye’de ise PYD’nin bir özerk bölge olarak kalmasında ve Öcalan tarafından yönetilmesinde ısrarcılar. Bunun dışında her şey detay. Cumhur İttifakı ise bunu Türk Milleti'ne nasıl kabul ettireceğini bilmiyor."