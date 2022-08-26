Özdağ'dan imama tepki: 'Atatürk'ü niye anmıyorsunuz?'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar’daki bir camide cuma namazı öncesinde hutbe okuyan imama “Atatürk’ü anmayacak mıyız, rahmet okumayacak mıyız?” sözleriyle tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 17:58
Özdağ'dan imama tepki: 'Atatürk'ü niye anmıyorsunuz?'
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar’daki bir camide kayda alınan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

“Muhbir” adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Özdağ, cuma hutbesi okuyan imama Atatürk’ten bahsetmemesi nedeniyle “Atatürk’ü anmayacak mıyız, rahmet okumayacak mıyız?” sözleriyle tepki gösterdi.

 


Ümit Özdağ İmam Hutbe Tepki

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