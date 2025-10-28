Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ümit Özdağ'dan CHP'ye: Mansur Yavaş'ı aday gösterirlerse destekleriz

Ümit Özdağ'dan CHP'ye: Mansur Yavaş'ı aday gösterirlerse destekleriz

28.10.2025 11:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ümit Özdağ'dan CHP'ye: Mansur Yavaş'ı aday gösterirlerse destekleriz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göstermesi halinde destekleyeceklerini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, NOW TV'de konuk olduğu programda partisinin önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerde izleyeceği tutuma ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ümit Özdağ, "Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Şimdi adayın Mansur Yavaş olması halinde destekler misiniz?" sorusu üzerine "Önce Mansur Bey'in partisi tarafından aday gösterilmesi lazım" diye yanıt verdi.

Özdağ, sözlerinin devamında da "Ben aday gösterileceğini düşünüyorum. Akıl mantık onu gerektiriyor. Böyle bir tablo olursa, genel kanaat, tabanımızın da talebi doğrultusunda destek olabiliriz" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #Ümit Özdağ