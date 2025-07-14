Ümit Özdağ'dan Mehmet Nuri Ersoy'a sert sözler: 'Patron Bakan, dinlenme hakkını bile çok görüyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan turizm işçilerinin 6 gün değil 10 gün çalışma sonrasında tatil izni kullanabileceği hakkındaki düzenlemeye tepki gösterdi.

"İŞÇİNİN KADERİ KÖLELİK OLMUŞTUR"

Özdağ, şunları kaydetti:

"Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, turizm işçisi 6 gün değil, 10 gün çalışmadan hafta tatili hakkı kullanamayacak. Üstelik o gün çalıştırılan işçiye fazla mesai ücreti de verilmeyecek. Turizm Bakanı’nın aynı zamanda turizm patronu olduğu bir ülkede işçinin kaderi kölelik olmuştur. Patron Bakan, işçiye dinlenme hakkını bile çok görmektedir.

Bu düzenleme Anayasa’nın dinlenme ve eşitlik hükümlerine, İş Kanunu’na ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır. Bugün turizm işçisine dayatılan bu keyfilik, yarın diğer sektörlere de yayılacak. Amaç; denetimsiz, kuralsız ve ucuz iş gücü düzeniyle Türk işçisini modern köle haline getirmektir. Zafer Partisi olarak Türk milletinin emeğini ve onurunu bu köle düzenine teslim etmeye asla müsaade etmeyeceğiz!"