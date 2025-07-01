Ümit Özdağ’dan Saraçhane Mitingi açıklaması: Katılmama kararının gerekçelerini sıraladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla Saraçhane’de düzenlenecek mitinge partilerinin neden katılmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Özdağ, mitinge Zafer Partisi ilçe teşkilatlarının katılmaması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Özdağ, katılmama kararının iki temel gerekçesi olduğunu ifade etti:

"PROVOKASYON RİSKİ VAR"

İlk gerekçe olarak, LeMan dergisinde yayımlanan karikatür sonrası yaşanan gerilimi işaret eden Özdağ, bu tartışmanın iktidar blokunun aşırı unsurlarına provokasyon zemini sunduğunu belirtti.

“Bu provokasyonu Saraçhane’ye taşıma girişimi olabilir. Zafer Partisi bu tür bir sürecin parçası olmayacaktır,” dedi. İkinci gerekçe olarak ise mitingin CHP organizasyonu olduğunu ve Zafer Partisi'nin resmi olarak davet edilmediğini belirten Özdağ, “Biz de Mehmetçik mitingleri düzenledik, CHP’yi davet etmedik, katılmadıkları için suçlamadık” ifadelerini kullandı.

“Zafer Partisi neden CHP mitingine katılmıyor?” diye sorulmasının da anlamlı olmadığını ifade etti.

"İMAMOĞLU'NUN HUKUKUNU SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özdağ, açıklamasının devamında siyasallaşmış yargının muhalefet üzerindeki baskılarına dikkat çekerek, “Düşman ceza hukuku” ile baskı altına alınmaya çalışılan İmamoğlu ve belediye çalışanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Özdağ ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun ailesini ziyaret etmek üzere görüşmeler yaptıklarını, önümüzdeki günlerde ise Silivri Cezaevi’nde ziyaret gerçekleştirmek için Adalet Bakanlığı’ndan izin beklediklerini belirtti. Özdağ,“Tüm bu süreçte provokasyonlara karşı dikkatli olmaya devam edeceğiz” dedi.



