Ümit Özdağ'dan sert çıkış! Sandığı işaret etti: 'Kim Abdullah Öcalan'a af çıkartırsa...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Eskişehir’de düzenlediği iftar programına katıldı.

Buradaki konuşmasında devam eden "sürece" tepki gösteren Özdağ, “Kim Abdullah Öcalan’a af çıkartırsa hesabını sandıkta sorun. Kim size ‘siz Türk değilsiniz’ derse hesabını sandıkta sorun. Binlerce şehidi, on binlerce gaziyi Abdullah Öcalan denilen narko-terörist bize kurucu önder diye sunulsun diye mi verdi? Bu kabul edilebilir mi? Şimdi Öcalan'a statü arıyorlarmış. Abdullah Öcalan'ın statüsü belli aramaya gerek yok. Bir bebek katili, narko-terörist ve öyle de kalacak” dedi.

"TÜRKİYE ZENGİN OLMASINA RAĞMEN TÜRK MİLLETİ FAKİRLEŞİYOR"

Özdağ, Türkiye gündemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne yazık ki ramazanları ramazan, bayramları bayram gibi kutlayamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Hamdolsun, il başkanlığımız bugün bizi güzel bir iftar masasının etrafında topladı ve orucumuzu açtık. Ancak milyonlarca yurttaşımız ramazan dışında da adeta oruç tutmaya zorlanıyor ve onlar bizim bu akşam iftarda erişebildiğimiz, yediğimiz bir yemeği yiyebilecek durumda da değiller. Ne ramazanda ne diğer aylarda. Çünkü Türkiye zengin olmasına rağmen ne yazık ki Türk milleti fakirleşiyor."

"TÜRKİYE'NİN NERESİNDE GEZERSEM GEZEYİM PAZARLARDA MUTSUZ İNSANLARI GÖRÜYORUZ"

"Pazar alışverişini yapıyorsunuz; evde çorbayı siz kaynatıyorsunuz. Pazara gittiğiniz zaman mutlu insanlar görüyor musunuz? Yüzleri gülen, yapmış olduğu alışverişten dolayı mutlu olan, torbasını tıklım tıklım doldurmuş, evine mutlu bir şekilde dönen kaç kişiyi gördünüz son yıllarda? Ne yazık ki Eskişehir'de de pazar gezdiğim zaman, Türkiye'nin neresinde gezersem gezeyim pazarlarda mutsuz insanları görüyoruz. Torbasını dolduramayan insanları görüyoruz. 250 lirayla pazara gidip alışveriş yapmak zorunda kalan insanları görüyoruz. AVM'lere ısınmak için giren, elindeki boş torbayla AVM'den çıkmak zorunda kalan insanları görüyoruz.

Siftahsız günü geçiren esnafları görüyoruz. 9 yıldan beri bu ülkenin insanları adeta hızlı bir fakirleşme sürecini yaşıyorlar. Kendi kendinize sorun; bundan birkaç sene önce ne kadar sıklıkla eşiniz ve çocuklarınızla dışarıya yemeğe gidiyordunuz, şimdi son 1 senede kaç defa gidebildiniz? Evet, toplumumuzun büyük bir bölümü fakirleşirken küçük bir azınlık, yüzde 10 da her geçen gün daha zenginleşiyor. Sadece Türkiye'de mal, han, çarşı satın almıyorlar, yurt dışında da konaklar, villalar, caddeler satın alıyorlar. Milyarlarca dolar her sene Türkiye'den küçük bir azınlığın Londra'da, Brüksel'de, Berlin'de, Atina'da satın aldığı evlere giden para. Toplumun küçük bir bölümü haksız bir şekilde zenginleşirken büyük bir çoğunluk ise açlıkla mücadele etmek durumunda kalıyor.”

"EĞER İKTİDAR YANLISIYSANIZ AYNI YASALARLA KARŞI KARŞIYA GELMİYORSUNUZ, AYNI CEZALAR SİZE UYGULANMIYOR"

Ülkedeki hukuk politikalarını da eleştiren Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Haksızlık, adaletsizlik sadece ekonomi alanında mı yaşanıyor? Hayır, aynı zamanda haksızlık ve adaletsizlik mahkemelerde de yaşanıyor. Eğer bu ülkede muhalifseniz size yasalar en sert şekilde uygulanıyor. Eğer iktidar yanlısıysanız aynı yasalarla karşı karşıya gelmiyorsunuz, aynı cezalar size uygulanmıyor. Televizyonlarda, haberlerde görüyorsunuz.

Sokak röportajında konuştu diye, iktidarı eleştirdi diye insanlar sokaktan tutuklanıp hapse götürülüyor. Oysa son seçimlerden önce bir iktidar yanlısı, ‘Bu seçimleri kaybedersek Belgrad Ormanları'na gömdüğümüz silahları çıkartacağız’ dedi ve hiçbir savcı bu kişiyi tutuklamadı. Bu zat, yani silahları çıkartacağını söyleyen zat, hiçbir savcı tarafından davet edilmedi. Şikâyet üzerine savcı çağırdı, seçimlerden sonra, 2 gün sonra gitti; ifadesini verdi, elini kolunu sallayarak gitti.”

"ANAYASADAN TÜRK VATANDAŞLIĞI ÇIKARTILMAK İSTENİYOR"

Özdağ, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporuna ilişkin şu eleştirilerde bulundu:

“Bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar açılacak ve Öcalan Komisyonu’nun meclise vermiş olduğu raporda gündeme getirdiği yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar başlayacak. Ne olacak biliyor musunuz? Anayasadan Türk vatandaşlığı çıkartılmak isteniyor. Bakın, benim göğsümde gömleğimin göğsünde Göktürk harfleriyle Türk yazıyor. 600 senesinde yazılmış. Bu milletin adı Türk milleti. Siz anayasadan Türk tanımını, Türk vatandaşı tanımını çıkartırsanız yarın Türk vatanıyla da oynamış olursunuz.

Onun için Türk milleti buna müsaade etmeyecek. Öfkenizi sandığa saklayın değerli Eskişehirliler. Sandıkta bunun hesabını sorun. Kim Mehmetçik katillerine af çıkartırsa hesabını sandıkta sorun. Kim Abdullah Öcalan’a af çıkartırsa hesabını sandıkta sorun. Kim size ‘siz Türk değilsiniz’ derse hesabını sandıkta sorun. Binlerce şehidi, on binlerce gaziyi Abdullah Öcalan denilen narko-terörist bize kurucu önder diye sunulsun diye mi verdi? Bu kabul edilebilir mi? Şimdi Öcalan'a statü arıyorlarmış. Abdullah Öcalan'ın statüsü belli aramaya gerek yok. Bir bebek katili, narko-terörist ve öyle de kalacak.”