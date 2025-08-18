Ümit Özdağ'dan yıllar sonra gelen 'Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeler hakkında, "Kemal Bey 2023’te seçimi kazanmak istemiyordu, o ittifak görüşmesinde de bunu kendisine söyledim, o da bana ‘Kaybedersem kaybedeyim’ dedi" ifadelerini kullandı.

2023 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmış ve muhalefetin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu birçok parti lideri ile birebir görüşmelerde bulunmuştu.

Bu liderlerden birisi de Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ olmuştu. Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre bir protokol imzalanmış ve protokolde Özdağ'a İçişleri Bakanlığı görevinin verilmesi, kayyum siyasetinin de devam edeceği gibi maddelerin yer alması gündemi sarsmıştı.

ÖZDAĞ'DAN YILLAR SONRA GELEN AÇIKLAMA: KEMAL BEY 'KAYBEDERSEM KAYBEDEYİM' DEDİ

T24'ten Cansu Çamlıbel Ümit Özdağ ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Röportajda süreç hakkında Özdağ'ın düşünceleri soruldu. Süreç hakkında geniş bir değerlendirmede bulunan Özdağ'a, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu ile imzalanan protokolden pişman olup olmadığı da soruldu.

Özdağ protokol konusunda doğru bir adım attıklarını ancak kazanmak istemeyen bir adaya kazandırılamayacağını ifade etti. Sorunun Kılıçdaroğlu'nda olduğunu ifade eden Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak istemediğini, üstelik 'kaybedersem kaybedeyim' ifadelerini kullandığını şu şekilde anlattı:

"Ben kendisine bunu söyledim. Dedim ki eğer benim İçişleri Bakanlığımı ön plana çıkartmazsanız, bu seçimi kaybedeceksiniz. Çünkü ikinci turda oy verecek seçmen, sizin Erdoğan'dan cumhurbaşkanlığını devralmanızı değil, benim Süleyman Soylu'dan İçişleri Bakanlığını devralmamı görmek isteyen seçmen. Kılıçdaroğlu bu uyarıma 'Kaybedersem kaybedeyim' diye cevap verdi."

"MANSUR YAVAŞ KABUL EDİLSEYDİ FARKLI BİR TÜRKİYE OLURDU"

Kendisine Kılıçdaroğlu tarafından MİT Başkanlığı ve 3 bakanlık sözünün de verildiğini hatırlatan Çamlıbel'e yanıt veren Özdağ, kazanmak istemedikten sonra bunların bir öneminin olmadığını, 2022 yılında Yavaş'ın aday olması gerektiğini açıkladığını belirtti.

Röportajın o kısmı şu şekilde:

Cansu Çamlıbel: Ama size üç bakanlık sözü verdi…üzerine MİT başkanlığı sözü bile verdi.

Ümit Özdağ: Kazanmak istemedikten sonra hiçbir önemi yok ki. Özetle, biz Zafer Partisi olarak ikinci turda yapmış olduğumuz tercihin doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama kazanmak istemeyenleri de kazandıramadığımızı gayet net bir şekilde gördük. Oyu da arttırdık mı? Evet arttırdık. Fakat ben Mansur Bey'in (Yavaş) aday olması gerektiği Nisan 2022'de açıkladım ve anketler öyle gösteriyordu, saha öyle gösteriyordu. Eğer kabul edilseydi bu farklı bir Türkiye olurdu.

Çamlıbel: Hâlâ da öyle mi gösteriyor anketler?

Özdağ: Hâlâ anketlerde Mansur Bey çok güçlü çıkıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN "İTTİFAK" ÇIKIŞI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili “Ben Mansur Bey’in aday olması gerektiğini Nisan 2022’da açıkladım, anketler hâlâ kendisini çok güçlü gösteriyor” diyen Özdağ, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Ben elleri kolları bağlı olan bir siyasetçiyi eleştirmem. Özgürlüğüne kavuşmadığı sürece de kendisine yönelik bir eleştirim olmayacak. Yani o eski eleştirilerimin arkasındayım. Ama kendisiyle ilgili yeni bir eleştirim olmadı. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını dilerim" dedi.

"Zafer Partisi, İYİ Parti ile birleşebilir mi mesela? Çünkü Müsavat Bey'in mesajları biraz da böyle algılandı" sorusu üzerine Özdağ şöyle konuştu:

"Bakın, Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın ittifak yapacağınızı size birisi söyleseydi, bu adamı niye içmişlerdiniz bir sene önce, doğru mu? Şimdi Bahçeli'yle Öcalan'ın ittifak yaptığı bir durumda bizlerin 'armudun sapı, üzümün çöpü' diyerek bir araya gelmemek gibi bir düşüncemiz olabilir mi? Bunu çocuklarımıza anlatabilir miyiz? Bunu tarihe anlatabilir miyiz? Bunu millete anlatabilir miyiz? Hayır anlatamayız. Onun için hep bir araya gelmenin şartlarını oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Konuşmak için çok erken. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Ama muhakkak Türkiye seçimlere ittifaklarla gidecek. Zafer Partisi seçim ittifaklarından kapalı değil. Olmasını arzu ederiz."