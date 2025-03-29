Ümit Özdağ Silivri'den paylaştı: 'Yargılanmak istiyorum'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 23:43

Güncelleme: 29.03.2025 - 23:43

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"YARGILANMAK İSTİYORUM"

Ümit Özdağ, X platformundan yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum.

Beni yargılamak için tutuklamadınız mı?

Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?"