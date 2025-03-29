Ümit Özdağ Silivri'den paylaştı: 'Yargılanmak istiyorum'

Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum" dedi.

Ümit Özdağ Silivri'den paylaştı: 'Yargılanmak istiyorum'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 23:43

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"YARGILANMAK İSTİYORUM"

Ümit Özdağ, X platformundan yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum. 

Beni yargılamak için tutuklamadınız mı? 

Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?"


Etiketler: #Ümit Özdağ #tutuklu #tutuklama

İlgili Haberler

Zafer Partisi, Özdağ ve İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısı yaptı!

Zafer Partisi, Özdağ ve İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısı yaptı!
Ümit Özdağ'dan sosyal medyayı sallayan Saraçhane paylaşımı: 'Aslında çıktım ve katıldım'

Ümit Özdağ'dan sosyal medyayı sallayan Saraçhane paylaşımı: 'Aslında çıktım ve katıldım'
CHP'li Sarıgül duyurdu: Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak!

CHP'li Sarıgül duyurdu: Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler