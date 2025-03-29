Ümit Özdağ Silivri'den paylaştı: 'Yargılanmak istiyorum'
Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum" dedi.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"YARGILANMAK İSTİYORUM"
Ümit Özdağ, X platformundan yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum.
Beni yargılamak için tutuklamadınız mı?
Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?"
İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum.— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 29, 2025
Beni yargılamak için tutuklamadınız mı?
Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz? @zaferpartisi @AliSehirlioglu pic.twitter.com/L5QTxeQZkq
Etiketler: #Ümit Özdağ #tutuklu #tutuklama
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