Ümit Özdağ'dan sosyal medyayı sallayan Saraçhane paylaşımı: 'Aslında çıktım ve katıldım'
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasına tepki gösteren yurttaşların bir araya geldiği Saraçhane’de kendisine çok benzeyen bir yurttaşın görüntüsünü paylaştı.
Silivri Cezaevi’nde aylardır tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekip arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla ülke genelinde başlayan protestolar devam ederken Saraçhane'de Ümit Özdağ’a benzeyen bir yurttaşın görüntüsü paylaşıldı.
PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ!
Söz konusu görüntüleri, kendi sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, “Aslında çıktım, katıldım ve döndüm. Tanımazlar zannetmiştim, tanımışlar” ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Ümit Özdağ #Saraçhane
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