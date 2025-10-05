Ümit Özdağ, Suriyeliler için bir yılda harcanan paranın 11 milyar dolar olduğunu öne sürdü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun TÜYAP Kitap Fuarı’nda, kitaplarını imzayarak okurlarıyla buluştu, partisinin il başkanlığınca düzenlenen panelde, ekonomik kriz ve sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sığınmacıların Türkiye ekonomisine getirdiği yükten bahseden Özdağ, “Yılda Suriyeliler için harcadığımız para 11 milyar dolar. Yılda 6 milyar dolar ortalama bazen 7 milyar oluyor, insani yardım adı altında dünyanın değişik yerlerine yardım yapılıyor. Bu ülkenin insanının dişinden tırnağından artırdığı para, insani yardım adı altında dışarıya gidiyor ve enflasyon hala kontrol edilemiyor, hayat pahalılığı insanları olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin, asgari ücretlilerin ve esnafın içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çeken Özdağ, çiftçilerin de yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üretimde zorlandığını dile getirdi. Özdağ, “Esnafın gırtlağı sıkılıyor, çiftçi ürettiğini satamıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin mevcut ekonomik sistemle çıkış bulamayacağını savunan Özdağ, neoliberal politikaların terk edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu tünelden çıkış, sürdürülebilir, planlı kalkınma ve karne ekonomisiyle mümkündür. Devlet ekonomiyi teşvik edici, destekleyici bir rol üstlenmelidir” dedi.

"TÜRK MİLLETİNİN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANACAĞIZ"

Özdağ, devletin özellikle yüksek teknoloji ve ağır sanayi alanlarında yatırım yapması gerektiğini vurgulayarak, “Petrokimya, savunma ve teknoloji gibi sektörlerde devletin doğrudan yatırım yapması gerekiyor. 21. yüzyılı kazanmak istiyorsak kendi çipimizi, kendi teknolojimizi üretmeliyiz” ifadesini kullandı.

Tasarruf politikalarına da değinen Özdağ, “Sığınmacılara ve yurt dışına yapılan gereksiz yardımlara son verip kaynakları Türk milletinin ihtiyaçları için kullanacağız” dedi.

Panelin ardından Ümit Özdağ, fuarda “Vatan Yahut Silivri” başta olmak üzere kitaplarını imzalayarak okurlarıyla bir araya geldi.