Ümit Özdağ: TELE 1’den sonra sıra diğer televizyon kanallarına mı gelecek?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TELE 1 Televizyonu'na kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TELE 1 Tv'nin genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ casusluk iddiası ile gözaltına alındı. Sayın Yanardağ ile politik görüşlerimiz çok farklı. Ancak Merdan Yanardağ'ın casusluk yaptığına inanmıyorum. Böyle bir iddiaya kim inanır? Bu suçlama TELE 1'e kayyum atamak için gerekçe oldu. Kayyum olarak ise Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı atanmış! Bu TELE 1'in yayınlarını durdurmak demektir. TELE 1'den sonra sıra diğer televizyon kanallarına mı gelecek? Düşman ceza hukuku ile muhalefet üzerindeki baskı her geçen gün biraz daha fazla artıyor. Seçim gününe değin baskılar, iftiralar, hakaretler altında adım adım Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceğiz. Siz bize hakaret ederken biz projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz."