Ümit Özdağ yapay zeka ile konuşma yaptı: 'Teknoloji duvarları yıkabiliyor'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 00:25

Güncelleme: 09.03.2025 - 00:26

Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Özdağ'ın paylaşımı yapay zeka ile oluşturuldu.

Özdağ paylaşımına, "3 Mart 2025 Pazartesi günü “Ortadoğu, Avrupa ve Asya’da Türk Dış Politikası ve Sonuçları” konulu bir konferans vermek üzere davet edilmiş olduğum Oxford Union’a hukuksuz bir şekilde tutuklanarak Silivri cezaevinde tutulduğum için gidememiş olmamı Oxford Union üyeleri anlamakta zorlanmışlar" notunu düştü.

"TEKNOLOJİ DUVARLARI YIKABİLİYOR"

Ümit Özdağ şöyle devam etti: "Onlara Türk dış politikası yerine Silivri’de neden rehin tutulduğumu anlatmak zorunda kaldım. Teknoloji her türlü paradigmayı değiştirebilen bir güç. İktidarlar sesini kısmak istediklerini rehin alsalar da teknoloji duvarları yıkabiliyor. Bu nedenle Zafer Partisi “BİLİM, BİRLİK, BARIŞ” diyor. Bu konuşmayı büyük Türk Milleti ile de paylaşmak istedim."