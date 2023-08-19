Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'a sert yanıt: 'Bana utanmazlığı anlatabilir misin derseniz...'

Yayınlanma: 19.08.2023 - 13:52

Güncelleme: 19.08.2023 - 14:04

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Habertürk'te Hülya Hökenek ve Faruk Aksoy’un konuğu oldu. Babacan seçim dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“PANİK HALİNDE YAPILMIŞ BİR MUTABAKAT”

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın mutabakatını eleştiren Babacan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik. Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm. Bu metin panik halinde yapılmış bir mutabakat. Sayın Kılıçdaroğlu 2. tura giderken Sayın Özdağ ve Sayın Oğan ile temas etmesinin uygunluğunu masada bize sordu ve itiraz olmadı. Ben her zaman gizli anlaşma olmasına karşı çıktım” ifadelerini kullandı.

BABACAN’DAN CHP’YE: ‘TEK BAŞINA SEÇİME GİRSİNLER VE KAZANMAYA ÇALIŞSINLAR BAKALIM’

Babacan, CHP'nin seçimlere tek başına girmesi halinde de kazanamayacağını ifade etti.

"CHP'nin tek başına bu atmosferde seçim kazanabileceğini mi düşünüyorsunuz?" diyen Babacan, "Yerel seçim geliyor, tek başına seçime girsinler ve kazanmaya çalışsınlar bakalım" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ DA TARTIŞMAYA GİRDİ

Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da Ali Babacan'a yanıt geldi.

Özdağ, sosyal medya hesabında Babacan'ın konuşmasını paylaşarak şunları söyledi:

“Bana utanmazlığı anlatabilir misin derseniz aşağıdaki konuşma nefis bir örnek. Hem CHP seçmeninin oyu ile TBMM’ye gireceksin hem CHP’yi küçümseyeceksin. Üstüne üstlük Zafer Partisi’nin desteği ile Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı, CHP-Zafer Partisi protokoluna uymazdı diyerek Kılıçdaroğlu’nu zan altında bırakacaksın. Takdiri CHP’ne oy veren değerli vatansever seçmenlerin takdirine bırakıyorum.”