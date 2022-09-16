Ümit Özdağ’dan Süleyman Soylu’ya: Yeni bir parti kurma için Ankara ve İstanbul'da iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun

16 Eylül 2022 Cuma, 23:28

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul'da hala iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun. Bunu biliyoruz” dedi.

Özdağ sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Soylu’ya yüklendi.

Süleyman Soylu dün bir basın açıklamasında, benim Amerikan aparatı olduğumu ve bundan dolayı bana operasyon çocuğu dediğini ifade etti.

Süleyman, bu konuda elinde ne bilgi ve belge varsa bunlar hemen savcılığa ilet.

Sana bir hafta süre veriyorum.

Bu arada sana bir sorum var; ?? pic.twitter.com/v1wICz7fTR — Ümit Özdağ (@umitozdag) September 16, 2022

"BİR HAFTA SANA SÜRE, BİR HAFTA BEKLEYECEĞİM"

“Süleyman Soylu dün basına yapmış olduğu bir açıklamada benim Amerikan aparatı olduğumu ve bundan dolayı bana operasyon çocuğu dediğini ifade etti” diyen Özdağ şöyle devam etti:

Bir İçişleri Bakanı böyle bir ifade kullanıyorsa elinde kontrespiyonaj bilgileri olması lazım. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyorum, Süleyman; bu açıklamanı yapmanı gerektiren, elinde ne belge, bilgi varsa benim Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrudan veya dolaylı irtibatım olduğunu gösteren, bunları hemen Cumhuriyet Başsavcısı'na ilet. Çünkü iddian çok vahim bir iddia. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesini ve bir siyasi partinin genel başkanını sen Amerikan aparatı ve Amerika Birleşik Devletleri adına operasyon yapan bir kişi olarak suçluyorsan bunun kanıtları olması lazım. Bir hafta sana süre. Bir hafta bekleyeceğim. Mahkemeye başvurman için.

"BU TEMASLAR DEVLETİN İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN HABER ALINMIŞ VE ERDOĞAN’A BİLDİRİLMİŞ"

Özdağ, Süleyman Soylu’nun yeni bir parti kurmak için Ankara ve İstanbul’da iki ayrı büroda çalışmalar yürüttüğünü ve Erdoğan'ın durumdan haberdar olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:

Bazı eksiklerin olduğunu da görüyorsun. Bunlardan bir tanesinin ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle İngiltere ve Almanya ilişkilerin eksiklik, diğerinde de Milli İstihbarat Teşkilatı ile olumlu temasta eksiklik olduğunu görüyorsun. ABD ile ilişkilerdeki eksikliği gidermek için bir emniyet genel müdür yardımcısının ABD Büyükelçiliği ile ikili ilişki kurması ve senin promosyonunu yapmasıyla görevlendirmişsin. Bu temaslar devletin istihbarat örgütleri tarafından haber alınmış ve Erdoğan’a bildirilmiş. Emniyet Genel Müdürü, Erdoğan’dan aldığı talimatla ABD Büyükelçiliği ile ikili ilişkilere girilmesini yasaklayan bir talimat yazmış.

Videosunda Soylu’ya “Süleyman” diye seslenmeyi sürdüren Özdağ, “Bugün bu kadar. Devamı gelmeyecek zannetme. Ben bir hafta süre verdim sana. Git benle ilgili elinde ne belge bilgi varsa, Amerikan devletiyle temasım konusunda, Cumhuriyet Başsavcısı'na başvur” çağrısında bulundu.