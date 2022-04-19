Ümit Özdağ'ın toplantısında açıklandı: Şükrü Sina Gürel Zafer Partisi'ne katıldı

19 Nisan 2022 Salı, 12:29

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Göçmenleri hedef alan çıkışlarını sürdüren Özdağ, "Anadolu Kalesi" projesiyle Türkiye'de yaşayan "8 milyon sığınmacıyı" ülkelerine geri göndereceklerini ve bu kapsamda hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Özdağ, "Bu çerçevede, Zafer Partisi olarak Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz. Adana Mutabakatını imzalayan hükümetin Devlet ve Dışişleri Bakanı olan Sayın Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisine katılmıştır" açıklamasını yaptı.

SURİYE İLE GÖRÜŞME

Özdağ, parti yetkilileri ile Suriye Dışişleri Bakanlığının ilk görüşmeyi yarın yapacağını ve daha sonra Gürel başkanlığında bir heyetin diplomatik temas sürecini başlatacağını belirterek, bu sürecin çok taraflı diplomasiyle yürütüleceğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ümit Özdağ, bir soru üzerine, İçişleri Bakanlığının sığınmacılarla ilgili verilerinin doğru olmadığını öne sürdü.

ESKİ BAKAN ZAFER PARTİSİ'NE KATILDI

Toplantı sırasında Ümit Özdağ'ın yanında bulunan, eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel de dün itibarıyla üyesi olduğu CHP'den ayrıldığını ve Zafer Partisi'ne katıldığını açıkladı.