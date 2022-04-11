Zafer Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçtiler

11 Nisan 2022 Pazartesi, 14:04

İYİ Parti'den Zafer Partisi'ne gerçekleşen katılımlarda bu kez tam tersi bir durum yaşandı. Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı Atacan Al partisinden istifa ederek İYİ Parti kadrolarına katıldı.

İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu, istifa haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Karasu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı Atacan Al ve Zafer Partisi il yönetimi kurulu üyeleri partimize katıldı”

Zafer partisi merkez ilçe başkanı Atacan Al ve Zafer partisi il yönetimi kurulu üyeleri partimize katıldı pic.twitter.com/jsv7vzo1oC — Volkan Karasu (@volkankarasu_) April 10, 2022





Geçtiğimiz günlerde Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Zafer Partisi'nden istifa etmişti. Koncuk, partisine yaptığı eleştirileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu şekilde dile getirmişti:

"4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi. Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi’nden istifa ediyorum.""4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi. Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi’nden istifa ediyorum."