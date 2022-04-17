Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Perinçek'e yanıt: 'Postacılığınız için teşekkür ederim'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisi hedef alan Doğu Perinçek hakkında açıklama yaptı. Özdağ, "Doğu bey, Recep Tayyip beyin mesajını bana iletmişsiniz. Postacılığınız için teşekkür ederim" dedi.
Doğu Perinçek, sınırlardan Türkiye'ye kaçak giriş yapan sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef aldı.
Perinçek, ''Buradan kendilerini ihtar ediyoruz. Bu işin başını çeken Ümit Özdağ'ı bir kez daha ihtar ediyoruz. O pusacak, biz onu pıstıracağız. Ortalıkta dolaşamayacak" ifadelerini kullandı.
"POSTACILIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Özdağ, sosyal medya hesabından Perinçek'e yanıt verdi. Özdağ, "Doğu bey, Recep Tayyip beyin mesajını bana iletmişsiniz. Postacılığınız için teşekkür ederim" şeklinde yazdı.
Tehditlere karşı geri adım atmayacakalarını vurgulayan Özdağ, "Benzer bir tehdit dün HDP’li Ömer Öcalan’dan gelmişti. Şaşırdık mı? Hayır" dedi.
Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:
Doğu bey, Recep Tayyip beyin mesajını bana iletmişsiniz. Postacılığınız için teşekkür ederim. Zafer Partisi’ni Türkiye’nin örtülü istilasına karşı mücadelesinden hiçbir tehdit geri adım attıramaz. Benzer bir tehdit dün HDP’li Ömer Öcalan’dan gelmişti. Şaşırdık mı? Hayır. https://t.co/xdfZnuniTA— Ümit Özdağ (@umitozdag) April 17, 2022
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