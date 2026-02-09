‘Umut Davası’na yine erteleme!

Ankara’da gazetemiz yazarı Uğur Mumcu'nun katledilmesi ve 21 faili meçhul cinayeti kapsayan 'Umut Davası'nın 14. duruşması bugün görüldü.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülen dava, 14 Temmuz tarihine ertelendi.

Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı’nın da olduğu 21 faili meçhul cinayete ilişkin davada sanıklardan Oğuz Demir, "Tevhid Selam/Kudüs Ordusu" üyeliği ve Mumcu’nun aracına bombayı yerleştirmekle suçlanıyor.

AĞAR, 'TUĞLA'YI ANLATMIŞTI

22 Eylül tarihinde görülen 13'üncü duruşmada Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'nun "O tuğlayı çekin" talebine "Çekemem" dediği belirtilen Mehmet Ağar ilk kez ifade vermişti. SEGBİS ile duruşmaya katılan Ağar, o duruşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu konu tamamen yanlış anlaşıldı. Öyle bir söz söylemedim. Yalnızca keşke bu cinayeti ucundan yakalasak, arkasından Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy cinayetleri de çözülürdü. Ne duvardan ne de tuğla çekmekten korkarım. O dönem görevimizi yasal sınırlar içinde yaptık.”