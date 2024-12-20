Üniversiteleri bitince döneceklerini söyleyen Suriyeliler HTŞ için konuştu

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

Esad’ın devrilmesi sonrası Türkiye’deki Suriyelilerin durumu belirsizliğini koruyor. Cumhuriyet, Esenyurt ve Reyhanlı’daki Suriyelilerin ardından İstanbul’da özel üniversitede okuyan Suriyelilerle konuştu. Özel bir okulun kafe bölgesinde gezerken bazı masalarda “Yeni Suriye” bayraklı ve atkılı gençler dikkat çekiyor. Bazıları çekingen, bazıları iletişime açık. Öncelikle neden bu şekilde oturduklarını sorduğumuzda “Başka okullarda soydaşlarımız kutlama yaptı. Biz de bugün kutlama yapacağız” yanıtını veriyorlar. Gerekli izinler Suriyelilere ait okulun resmi topluluğu üzerinden alınmış. Bayrağın anlamını sorduğumuzda bu bayrağın zamanında Fransızlara karşı ortaya çıktığını, Esad protestolarında bir kez daha ortaya çıktıktan sonra kendileri tarafından benimsendiğini belirtiyorlar. Bayraktaki üç yıldızdan birisinin Şam, birisinin Halep, diğerinin ise Deyrizor’u temsil ettiğini de vurguluyorlar.

‘KALSAK ÖLECEKTİK’

Okulda ücretli olarak okuyan öğrenciler, mezun olmalarının ardından Suriye’ye döneceklerini belirtirken HTŞ’liler için terörist denmesinden ve “Vatanlarından kaçıp geldiler” söyleminden rahatsız olduklarını söylüyorlar. Bir öğrenci “HTŞ, içinde abilerimizin akrabalarımızın olduğu bir yapı” derken başka bir öğrenci, “Hepimizin ailesinde en az bir şehit var. Biz kaçmadık. Orada kalsak ölecektik, yaşarsak ileride belki bir ihtimalimiz olur diye düşündük” ifadelerini kullanıyor. “HTŞ zamanında DEAŞ’a da karşı çıkıp oradan ayrıldı” diyen bir öğrenci, “Peki IŞİD gibi bir yapının içerisinde ne işleri vardı” sorusuna ise yanıt vermiyor. Düzen kuran varlıklıların kısa vadede de olsa kalacağı, yoksulların ise döneceği fikri öğrencilerde de hakim. “Peki sizce Türkiye’deki Suriyelilerin ne kadarı zengin, ne kadarı yoksul?” sorusuna ise görüşleri “Yüzde 50-yüzde 50” oranında bir dağılım. Net yanıt için bekleyip görmekte fayda var.