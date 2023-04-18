‘Unutulanlar’ paketi!

Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 06:38

3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam dışında bırakılanlar, kadro alamayan taşeron işçiler, 9 bin gün prim mağduru olan Bağ-Kur’lular bu çalışmada yer alıyor.

‘TUTULMAYAN SÖZLER’

EYT’de iktidarın yasal düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunanlar, diğer şartları da taşımaları halinde emeklilik hakkı kazandı. Ancak örneğin sigorta girişi 9 Eylül olanlar büyük bir mağduriyet yaşadı. 8 Eylül öncesinde sigorta girişi olanlar emekli olabilirken, 9 Eylül ve sonrasında sigorta girişi bulunan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşına kadar beklemek zorunda kalacak. Sigorta primini tamamlamış olsalar bile daha yıllarca yaşı beklemeleri gerekecek. 2008 sonrasında sigorta girişi bulunanlar için ise emeklilik yaşı 65’e çıkıyor. EYT’deki mağduriyetin dışında, 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılırken dışarıda bırakılan çok sayıda kamu personeli bulunuyor. İktidarın taşeron işçileri kadroya alırken, kapsam dışında bıraktığı KİT’lerdeki 70-80 bin işçi yıllardır kadro bekliyor. Kamudaki bir diğer talep ise yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması.

'EYT ADALETSİZLİĞİ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinin ardından, mağduriyetleri gidermek için hızlıca çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Özel, “İktidar partisinin, ittifak ortaklarıyla birlikte toplum kesimlerine verdikleri ancak tutamadıkları sözlerin, 2018 seçim beyannamesinde yer alan ancak gerçekleştiremedikleri vaatlerin takipçisi olacağız” dedi.

Astsubaylar ve uzman çavuşlar başta olmak üzere TSK personelinin ve güvenlik korucularının özlük hakları ve kadro talepleri için çözüm sağlayacaklarını dile getiren Özel, EYT mağduriyetleri konusunda da şöyle dedi:

“Staj mağdurlarının, 2000 sonrası kademe beklentisi olanların, 5000 prim gün sözü tutulmadığı için mağdur olanların sorunlarını çözeceğiz. Bağ-Kur’a yönelik 9000 günlük prim adaletsizliğini çözeceğiz.”

CHP Grup Başkanvekili Özel, 140 bin yardımcı hizmetler sınıfı personelinin, ataması yapılmayan öğretmenlerin, kamu eczacılarının, 3600 ek göstergede unutulanların, taşeron işçilerin de haklarını alacaklarını kaydetti.