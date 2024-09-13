Üretici para etmeyen fındığını sokağa döktü
Bir üretici, Günaydın ve Adem’e dert yanarak kahverengi kokarca nedeniyle fındığını satamadığı söyledi ve mahsulü sokağa döktü.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem 101. yıl kutlamaları için geldikleri Samsun’da Terme ilçesini ziyaret etti. Günaydın ve Adem’in ziyaretine, CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, CHP il başkanı Mehmet Özdağ da eşlik etti. Ziyaret sırasında bir üretici, Günaydın ve Adem’e dert yanarak kahverengi kokarca nedeniyle fındığını satamadığı söyledi ve mahsulü sokağa döktü. Tarım Bakanlığı’nın kahverengi kokarca sorununa seyirci kaldığını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Kokarcanın memleketin ekonomisine, çiftçisine verdiği zararı görüyoruz” dedi. Adem, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hasarlı malı almadığını ve çiftçinin mağdur edildiğini söyledi.
Etiketler: #Kahverengi kokarca böceği #fındık #Terme #Samsun
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