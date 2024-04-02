Urla'da kayyuma demokrasi dersi!

Yerel seçimlerin ardından CHP’nin Türkiye genelinde en çok oy aldığı ilçe, 2019 yılında kayyumla elinden alınan İzmir'in Urla ilçesi oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre; yüzde 70,52 gibi bir oran yakalanılan Urla'nın CHP İlçe Başkanı Pelin Karasakal, "Uzun süredir kayyumla yönetiliyoruz. Urla halkı sosyal demokrat bir başkana hasretti" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:25
Urla'da kayyuma demokrasi dersi!
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre; CHP en fazla oyu yüzde 70,52 ile İzmir’in Urla ilçesinde aldı. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 67,49 oy alarak belediye başkanı seçilen Burak Oğuz’un, Aralık 2019’da FETÖ operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından kayyumun atandığı ilçede CHP’nin zaferi coşkuyla kutlandı.

KARASAKAL: DOĞRU ADAY BELİRLENDİ

CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, başarının sırrının genel merkezin titiz çalışması ve doğru aday belirlenmesi olduğunu belirterek, “Uzun süredir kayyumla yönetiliyoruz. Urla halkı sosyal demokrat bir başkana hasretti. Genel merkezimizin destekleriyle ve değişim rüzgarıyla beraber Urla’da doğru aday belirlendi. Selçuk Balkan’ın yerel olması ve partili kimliğiyle beraber başarı da geldi” diye konuştu.


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