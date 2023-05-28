Uşak Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ta ne kadar oy aldı?
28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Uşak'ta ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Uşak'ta ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Uşak'ta kaç oy aldı?
Uşak'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.
28 MAYIS UŞAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Uşak'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA UŞAK'TA NE KADAR OY ALDI?
Uşak'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.98 oy aldı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA UŞAK'TA NE KADAR OY ALDI?
Uşak'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.02 oy aldı.
14 MAYIS UŞAK SEÇİM SONUÇLARI
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonuçları! Uşak'ta Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Uşak'ta kaç oy aldı?
RECEP TAYYİP ERDOĞAN UŞAK'TA KADAR OY ALDI?
Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta yüzde 47.57 oranla oy aldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU UŞAK'TA KADAR OY ALDI?
Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta yüzde 45.17 oranla oy aldı.
SİNAN OĞAN UŞAK'TA KADAR OY ALDI?
Sinan Oğan, Uşak'ta yüzde 6.55 oranla oy aldı.
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