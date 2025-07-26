Üsküdar Belediyesi, Ensar Vakfı'na bedelsiz tahsis edilen binayı geri aldı: 'Burası yurt gibi değil'

Üsküdar Belediyesi, geçen ay belediye meclisi toplantısında alınan kararlar kapsamında bazı dernek ve vakıflara yapılan bedelsiz taşınmaz tahsislerini iptal etmişti.

Bu kapsamda İcadiye Mahallesi’nde bulunan Ensar Vakfı’nın bedelsiz şekilde 'öğrenci yurdu' olarak kullandığı binanın geri alınması kararlaştırıldı. Karara karşı çıkan vakfın, belediyenin tahsis iptaline karşı açtığı dava ise İdare Mahkemesi’nde reddedildi.

Sayıştay’ın Üsküdar belediyesi özelindeki denetim raporunda, belediyenin tasarrufundaki bazı taşınmazların işbirliği protokolleri ile çeşitli vakıf ve derneklere bedelsiz olarak tahsis edildiği belirlenmişti.

Belediyelerin, taşınmazlarını, kamu kurum ve kuruluşları haricinde bedelsiz olarak başka kimselere, vakıflara ve derneklere tahsis edemeyeceği Belediye Kanununda yazılı olmasına karşın önceki dönemlerde işbirliği protokolü adı altında belediye taşınmazlarının bazı vakıf ve derneklere tahsis edilmesi üzerine yasal iptal süreci başlatılmıştı.

Toplam 360 metrekare olarak 3 kattan oluşan bina 16 Temmuz'da belediyeye geri teslim edildi.

"YURT GİBİ DEĞİL"

Binanın boşaltılmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları ve avukatlar ile birlikte binada inceleme yaptı.

Yapının nasıl kullanılacağına bölgedeki yurttaşların karar vereceğini kaydeden Dedetaş, “Dışardan görmekle içerisini görmek farklı. Bence yurt değil burası. Ben de yurtta kalan bir insan olarak aşağı yukarı aklımda şekillenmişti; ama içerisine girince bambaşka. Hızlı bir fonksiyon tanımlamamız gerekiyor buraya. Mahallenin faydasına yeni bir mekan kazandıracağız.” dedi.