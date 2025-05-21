Üsküdar Belediyesi'nden 'haciz' iddialarına yanıt: ‘Borç AKP döneminden, ödeme planı hazır’

AKP’li eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in sosyal medya hesabından yaptığı “Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi” açıklaması kamuoyunda tartışma yarattı. Türkmen, CHP’li yönetimi hedef alarak belediyenin 1 yıl içinde mali krize sürüklendiğini öne sürdü. Türkmen ayrıca belediye taşınmazlarının internet üzerinden satışa çıkarıldığını, çalışan maaşlarının geciktiğini ve başkanlık makamına haciz geldiğini iddia etti.

BORCU AKP TAKMIŞ!

İddialar üzerine yazılı açıklama yapan Üsküdar Belediyesi, haciz iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada, “Haciz memurlarının belediyeye gelişi doğrudur, ancak borç 2022 yılında, yani önceki yönetim döneminde yapılmış bir sözleşmeye dayanmaktadır” denildi.

PROTOKOL YAPILDI, ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENDİ

Belediye açıklamasında, borcun 5 milyon 400 bin TL olduğu ve ilgili firma ile yapılan görüşmeler sonucunda ödemenin 4 taksitte yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Ödemelerin 23 Mayıs Cuma günü başlayacağı ve hukuka uygun bir protokol imzalandığı belirtildi.

“ALGI OPERASYONU” VURGUSU

Üsküdar Belediyesi, bu ve benzeri iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan “algı çalışmaları” olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddiayı ortaya atanlar, daha önce de pek çok kez karşılaştığımız gibi algı yaratma yöntemleriyle belediye yönetimimizi karalamaya çalışmaktadır. Kamuoyunun ve Üsküdarlıların bilgisine saygıyla sunarız.”