Üsküdar Salacak sahilinde kaçak kafeyi yıkmak isteyen İBB çalışanları darp edildi: Kent zorbaları!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Üsküdar Salacak sahilini kaçak yapılardan temizlemek için mücadelesi sürerken dün Askadar Kafe’nin kaçak ilavelerinin yıkımı sırasında İBB ekibi saldırıya uğradı. Yıkım kararına karşı mahkemeye başvuran Askadar Kafe’nin sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İBB Encümeni’nin yıkım kararı ve mahkemenin İBB’yi haklı bulması üzerine yasal görevlerini yapmak için harekete geçen İBB Zabıta ve İBB İmar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dün sabah erken saatlerde kafenin önüne geldi. İddiaya göre kafe sahipleri önce İBB Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Nazan Başelli ile tartıştı. Daha sonra ise İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten’in üzerine yürüdü. Yaşanan arbedede Gülten, kafe sahipleri tarafından darp edildi. Üç zabıta personelinin de sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Ramazan Gülten darp raporu alarak şikâyetçi oldu. İBB, saldırıyla ilgili hukuki girişim başlattı. Saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösteren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “Bu medeniyet dışı hareket ve öfkenin karşısında tüm kamusal ve yasal haklarımız ile durup, sürecin bizzat takipçisi olacağız” dedi.

Olayların ardından yıkım için İBB tarafından kaymakamlığa gönderilen yazının Emniyet müdürlüğüne havale edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması beklendi. Uzun süren bekleyişin ardından kafe önüne çevik kuvvetin gelmesi ile kafe sahipleri binayı boşaltacaklarını söyledi. Bu sırada İBB ve Emniyet ekiplerini oyalayan kafe sahipleri, yıkım kararı hakkında İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nden, dosyadaki bağlantı talebi hakkında karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması kararı aldırdı. Kararın ardından işletme sahipleri ve çalışanlar, “Burası Üsküdar PKK giremez” sloganları atarak mehter marşı çaldı. İBB ekiplerine saldırıya ilişkin gözaltına alınan olmazken karar üzerine belediye ekipleri yıkımı durdurdu.

