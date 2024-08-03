Uyarıdan 45 gün sonra iş cinayeti

Yayınlanma: 03.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.08.2024 - 04:00

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü’nde A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışan 60 yaşındaki Mehmet Ekizler, 27 Şubat 2019’da işyerindeki eksikliği ilgili birimlere bildirdi. Bildirimden 48 gün sonra, 17 Nisan 2019’da bölge müdürlüğünde yaşanan kazada bir işçi yaşamını yitirdi. Müfettişin hazırladığı raporda işyerindeki eksiklikleri yetkililere bildiren Mehmet Ekizler ile bir usta başı kazadan sorumlu tutuldu. Ekizler, kendisini kazadan sorumlu tutan raporun, bilgisine başvurulmadan hazırlandığını belirterek itiraz etti. İtiraz üzerine ikinci kez alınan raporda Ekizler’in kusurunun bulunmadığı tespit edildi.

AYM’YE TAŞIDI

İşyeri ise Mehmet Ekizler’i, dilekçesinde kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek kovdu.

İş güvenliği uzmanı Ekizler konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Mahkeme, devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek Ekizler’in anayasa ile güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Ekizler’in müfettiş raporuna karşı yazdığı itiraz dilekçesindeki ifadelerin de dilekçenin bütünlüğüyle uyumlu olduğunu kaydetti. Mahkeme ayrıca davacı Mehmet Ekizler’e 7 bin lira manevi tazminat verilmesi ve yargılanmanın yenilenmesine hükmetti.