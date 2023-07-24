Uysal'dan Erdoğan'a 'Kıbrıs' eleştirisi: AB ile pazarlık meselesi haline gelmiş

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, kabine sonrası KKTC ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan'a 'Annan Planı'nı hatırlatarak eleştirilerde bulundu. Uysal, "Kıbrıs yine BM konusu olmaktan çıkarılıp AB ile pazarlık meselesi haline gelmiş" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 21:07
Uysal'dan Erdoğan'a 'Kıbrıs' eleştirisi: AB ile pazarlık meselesi haline gelmiş
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Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ile ilgili "Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan eleştiri geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, 'Annan Planı'nı anımsatarakşunları söyledi:

"Erdoğan kabine toplantısı sonrası KKTC ile ilgili "Kalıcı barış için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz" dedikten sonra, öncesinde kendisinin "toprak bile verebiliriz" dediği ve "evet" çıksın diye çok uğraştığı Annan Planını hatırlattı.

Anlaşıldı; İsveç konusunda bir AB masası kurulmuş ve Kıbrıs yine BM konusu olmaktan çıkarılıp AB ile pazarlık meselesi haline gelmiş!"


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