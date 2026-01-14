Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Emel Müftüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, savcılığın ev hapsi talebine karşın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını dile getiren Müftüoğlu, kendisiyle ilgili iddiaları reddetti. Müftüoğlu, uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti.

Kimseden tanıştırma veya fuhuşa aracılık yaparak para almadığını dile getiren Müftüoğlu, "Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır" dedi.

Müftüoüğlu, "Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu, ben tatile gittiğim için Murat'tan casino çipi aldı' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Ben kimseden tanıştırma karşılığında para almadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Tekrardan belirtmek isterim ki ben bu uçağa binmedim."