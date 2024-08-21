Uzman olmadan koltuğu kaptı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları ana bilim dalı içerisindeki bir yan dala uzman doktor öğretim üyesi alınması zorunluluğuna karşın tıp doktoru dahi olmayan isimlerin bölümde öğretim üyesi olduğu ortaya çıktı.

Temel tıp ve klinik tıp bilimleri konularında yapılan araştırmalar üzerine kurulan “fizyopatoloji” bölümü, 1982 Anayasası ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yasası ile beraber bütün hastanelerde kapatıldı. Ancak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, fizyopatolojiyi 1990’lı yıllarda temel tıp bilimleri içerisindeki fizyoloji ana bilim dalına bağlı doktora programı olarak açtı. Söz konusu bölüm; zaman içerisinde fizyolojiden ayrılıp, fizyopatoloji ana bilim dalı olacağına iç hastalıklarına (dahili bilimler) bağlandı. Bu alanda doktora yapan uzmanların diplomalarına “iç hastalıkları fizyopatoloji” yazıldı.

‘HASTA BAKMA YETKİSİ YOK’

İç hastalıkları ana bilim dalı içerisindeki bir yan dala uzman doktor öğretim üyesi alınması zorunluluğuna karşın tıp doktoru dahi olmayan isimlerin bölümde öğretim üyesi olduğu ortaya çıktı. Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan’ın uzmanlık sınavının olmadığı öğrenildi. İç hastalıkları uzmanı olmayan Yazıhan’ın yanı sıra öğretim üyelerinden Burcu Kesikli ve Naci Polat’ın da laborant olduğu, tıp diplomasına dahi sahip olmadığı ortaya çıktı. Kesikli ve Polat’ın biyoloji mezunu olması da dikkat çekti.

Yazıhan’ın aynı zamanda “Fonksiyonel Tıp Okulu” adında sertifikaları Sağlık Bakanlığı’nca tanınmayan özel bir kuruluşta doktorlara eğitim verdiği öğrenildi. Yazıhan’ın hasta bakma yetkisi olmadığı halde doktorlara verdiği sertifika eğitiminde ders modüllerini 10 bin liradan sattığı da ortaya çıktı. Polat’ın ise genetik bozukluğa bağlı hastalara yönelik faaliyet gösteren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nadir Hastalıklar Merkezi’nin yönetiminde olduğu da öğrenildi.