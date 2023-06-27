Uzmanların uyarılarına rağmen Hatay’da bir deniz dolgusuna daha izin verildi: Ders almıyorlar

Yayınlanma: 27.06.2023 - 01:13

Güncelleme: 27.06.2023 - 01:13

Uzmanların uyarılarına karşın deniz dolgusu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremin vurduğu Hatay’da bir ay içerisinde ikinci deniz dolgusu projesine “Çevresel Etki Değerlendirmesi”nin (ÇED) gerekli olmadığı kararı verildi. Defne Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Arsuz’da kıyı dolgusu yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda projeye Hatay Valiliği tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Buna göre şirket hali hazırda bölgede bulunan Çipura Levrek Balıkları Yavru Adaptasyon Tesisi’ni korumak için 22 milyon TL değerindeki projeyi hayata geçirecek. Proje kapsamında yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda dolgu çalışması, 9 bin 700 metrekarelik alanda ise dalgakıran dökü alanı yapılacak.

PARK ÇÖKMÜŞTÜ

Bazı uzmanlar depremin ardından kentte su seviyesinde yaşanan yükselmenin deniz dolgusuyla yapılan parkın çökmesi sonucu yaşandığını kaydetmişti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş denize dolgu yapılmasına karşı çıktıklarını ancak konunun oldubittiye getirilerek kentteki dolgu alanlarının neredeyse 500 bin metrekareye çıktığını söylemişti.

Depremin ardından İskenderun’da kıyı dolgusu projesine verilen onayı Cumhuriyet gündeme getirmişti. İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi, 91 milyon 317 bin TL’lik, 150 bin metrekarelik deniz dolgusu projesiyle valilikten “ÇED gerekli değildir” kararı almıştı.

Depremden sonra ilan edilen yeniden inşa programı çerçevesinde rezerv alanlara TOKİ tarafından yapılacak afet konutlarının, “sağlam zemin üzerine ve yatay mimari ilkesine göre en fazla 4 katlı” olacak şekilde inşa edileceği belirtilmişti. Ancak zemin sıvılaşması yaşanan yerler arasında bulunan İskenderun Meydan Mahallesi’nin imar planına göre 12 kata kadar izin verildiği ortaya çıkmıştı.