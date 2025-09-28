Vahap Seçer: 'İlk seçimlerde Çankaya’ya Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı göndereceğiz'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, CHP’nin Erdemli İlçe Kongresi’ne katıldı.

Erdemli Kültür Merkezi’ndeki kongrede konuşan Vahap Seçer, 2019 seçimleri sonrasında Büyükşehir’in sunduğu hizmetler sayesinde geçmişte CHP’ye oy vermeyen yurttaşların bile 2024 seçimlerinin pusulasında altı oku tercih ettiğini, iktidar yolunda en büyük güçlerinin de yine belediyelerin halk için sunduğu hizmetler olacağını kaydetti.

Mersin’de her yurttaşın hayatına dokunmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Seçer, “Karşınıza başım dik, alnım açık çıkıyorum. 2019’da; ‘Hiç merak etmeyin, Başkanınız sizi bu sokaklarda her daim başınız dik alnınız açık gezdirecek’ diye söz vermiştim. Şimdi başımız, dik alnınız açık geziyoruz” diye konuştu.

"KİMSE HİZMETTE BİZİM BİLEĞİMİZİ BÜKEMEZ"

İktidarın CHP’nin üzerine gelmeye devam edeceğini ve bu baskıdan mücadele ile çıkabileceklerini söyleyen Seçer, parti kadrolarında görev almak isteyenlere seslenerek, “Mersin sosyolojisinde Cumhur İttifakı’na 45 puan fark attık. İktidar bunları görüyor. Ankara’da, Adana’da, İstanbul’da, her yerde 400’den fazla belediye başkanının kazandığı yerde bu böyle. Bizim Anamur’dan Yenice’ye kadar 806 mahallemiz var. Bizi kimse siyasette galebe çalamaz, kimse bizim bileğimizi bükemez, bizimle hizmette yarışamaz, bunu biliyorlar. Onun için zaten belediye başkanları hedef haline geldi” ifadelerini kullandı.

"AİLEMİZE NİFAK SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

CHP’deki her yol arkadaşının kendisi için değerli olduğunu söyleyen Seçer, “Ailemizin içerisine nifak sokmaya çalışıyorlar ama başarılı olamayacaklar. CHP’de dün, bugün, daha önceki dönemlerde ve yarınlarda siyaset yapacak her yol arkadaşımız bizim için değerlidir. CHP kültürü, etik anlayışı bunu gerektirir. Bizim işimiz çalışmak. Daha fazla kıl keçisi, sulama borusu dağıtacağız. Biz belediyeciyiz, görevimiz halkın yanında olmak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hızlı bir tempo ile çalıştığını, altyapı sorunlarının da tarihe karışacağını ifade eden Seçer, “6 yıldır uğraşıyorum. Tömük ve Arpaçbahşiş’in altyapı sorununu çözeceğiz ve gelip burada hep beraber temelini atacağız. Biz daha fazla altyapı ve üst yapı yapacağız. Susuz köy bırakmayacağız” diye konuştu.

Erdemli’nin Şahna mahallesine kendi dönemlerinde su getirildiğine dikkati çeken Seçer, projenin tamamlandığı gün mahalle sakinleri ile arasında geçen diyalogu aktararak, “Erdemli’de hizmetlerimiz sayesinde partimiz iki kişiden birinin oyunu aldı” dedi.

"ÇANKAYA'YA CHP'Lİ CUMHURBAŞKANI GÖNDERECEĞİZ"

2024 yerel seçimlerinde Erdemli Belediyesi’ni kazanmaya çok az kaldığını hatırlatan Seçer, seçim çalışmalarının görev süresince devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Bir hedef koyduysak seçime 5 kala değil; seçime kadar geçen o 5 yıl kampanya sürecidir. Zaten biz seçim kampanyasını 5 yıl sürdürdüğümüz için oy oranımız çok astronomik yükseldi. Köylüye, şehirliye, kadına, çocuğa, engelliye ve yaşlıya gitmenin yolu onlara hizmet yapmaktır. Bu noktada kaynağınız Büyükşehir. Bugüne kadar olduğu gibi, üstüne ekleyerek bu iletişimi devam ettirdiğimiz zaman size Vahap Seçer sözü, 2029 seçimlerinde Erdemli Belediyesi’ni kazanacağız.

CHP, Türkiye’nin umudu. CHP varsa Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti var. CHP varsa laik, demokratik, sosyal hukuk devleti, güzellik, birlik ve beraberlik var. Biz herkesin bildiği, tüm dünyanın kabul ettiği bir halk kahramanı, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin lideri Mustafa Kemal’in partisinin birer neferiyiz. Yüzyıl önceki kararlılıkla, bu buhranlı ve kötü günleri hep beraber aşacağız. İlk seçimlerde Çankaya’ya CHP’li bir cumhurbaşkanı göndereceğiz. CHP’yi de iktidar yapacağız.”