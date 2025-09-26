Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 16:01:00
ALF Araştırma'dan Cumhurbaşkanlığı anketi... Erdoğan-Yavaş yarışında kim önde?

ALF Araştırma ve Danışmanlık'ın "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa, kime oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği yurttaşlardan yüzde 54,6'sı 'Mansur Yavaş', yüzde 45,4'ü ise 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' yanıtını verdi.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi halinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası adaylığı konuşulurken, dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

ALF Araştırma, 8-12 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişiyle yaptığı, 'Seçmen Eğilimleri Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Yurttaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa, kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette; Mansur Yavaş'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 9 puan fark attığı görüldü.

Mansur Yavaş yüzde 54,6 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 45,4'te kaldı.

