ALF Araştırma'dan Cumhurbaşkanlığı anketi... Erdoğan-Yavaş yarışında kim önde?

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi halinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası adaylığı konuşulurken, dikkat çeken bir araştırma yapıldı.
ALF Araştırma, 8-12 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişiyle yaptığı, 'Seçmen Eğilimleri Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.
Yurttaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa, kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette; Mansur Yavaş'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 9 puan fark attığı görüldü.
Mansur Yavaş yüzde 54,6 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 45,4'te kaldı.