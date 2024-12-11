Vahap Seçer'den Erdoğan'a tepki: 'Biz kendimizdeyiz, ayaklarımız da yere basıyor'

Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:13

Güncelleme: 11.12.2024 - 10:13

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla Silifke ilçesi Atayurt Hali’nde düzenlenen Sulama Tankeri Dağıtım Töreni ile 130 üreticiye sulama tankeri desteği sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Sulama Tankeri Desteği Projesi” ile kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, yetiştiricilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kuraklık gibi doğal afetlerin etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Törende dağıtımları yapılan tankerlerle; konar-göçer Yörüklerin sulama ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli bir şekilde karşılamak, suyu daha tasarruflu kullanmalarını sağlamak ve hayvan yetiştiriciliğini desteklemek hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, destek kapsamında toplam 130 yetiştiriciye yüzde 50 katkı payı ile 3 ton su kapasitesine sahip sulama tankerlerini teslim etti.

"2025 YILINDA TARIMA AYIRDIĞIMIZ BÜTÇE 215 MİLYON TL"

Törende konuşan Seçer, dağıtımı yapılan su tankerleri üretici için son derece önemli bir ekipman olduğunu belirterek, “2024 yılı içerisinde tarıma 119 milyon TL destek bütçesi ayırmıştık, 2025 yılı için yüzde 80 artışla bunu 215 milyon TL’ye çıkardık. İnsana dair tüm sosyal politikalarda; devletin yanında olacağı, sosyal belediyecilik ve sosyal devlet anlayışının olduğu; tüm projelere ayırdığımız pay 2024 yılı içerisinde yaklaşık olarak 830 milyon liraydı. 2025 yılında bunu da yüzde 75 artırdık ve 1 milyar 494 milyon TL’ye çıkardık” ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde CHP’li belediyelere yönelik açıklamalarını da eleştiren Seçer, şunları söyledi:

“BİZİM SARSILMAYA, KENDİMİZE GELMEYE İHTİYACIMIZ YOK"

“Sayın Cumhurbaşkanı bize yönelik sözler söylerken üvey evlat muamelesi yapıyor. Cumhurbaşkanı, herkesin Cumhurbaşkanı tüm kurumların başıysa, partisi ne olursa olsun belediyeler de devletin bir kurumudur. Ben belediye başkanı olarak herkesin belediye başkanıysam Sayın Cumhurbaşkanı’nın da belediye başkanıyım. Bize üvey evlat muamelesi yapmasın. Hani bizi SGK’ya şikayet edip ‘Şunları bir sallayın, bir sarsın, bir kendine getirin’ söylemini üzüntüyle karşıladım. Bizim sarsılmaya, kendimize gelmeye ihtiyacımız yok. Biz kendimizdeyiz, ayaklarımız da yere basıyor.”

CHP’li belediyelerin sık sık adaletsizlikten bahsettiğini ve iktidarı bu yönde eleştirdiğini hatırlatan Seçer, şunları kaydetti:

“PARTİCİLİĞİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

“Biz hep siyasi, mezhepsel, bölgesel, etnik ayrımcılıktan şikayet ettik, bunlardan dem vurduk. İktidarı bu yönleri ile eleştirdik. 2024 seçimleri sonrası 414 belediye CHP’li belediye başkanları tarafından yönetiliyor. CHP’li belediyeler bir müddet önce şikayet ettiği konuları kendileri yapmaz, adaletli olup insanları ayırmazlarsa, aradaki duvarları yıkarlar. Hizmet edene, ülkesini sevene, kentinin derdine derman olana biz de destek olalım. O zaman iktidarda olanlar kendini değişmez zannetmez. Bu anlayışı bu ülkeye yerleştireceğiz. Particiliği ortadan kaldıracağız. Mutluluk ve huzur içerisinde olalım. Bizi birlik, beraberlik kalkındırır. Ayrıştığımız zaman zayıflarız.”