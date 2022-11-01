Vahap Seçer'den kendisini hedef alan Devlet Bahçeli'ye yanıt

01 Kasım 2022 Salı, 22:49

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki konuşmasının bir bölümü ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, "Belediye başkanı olarak bir partinin genel başkanına aynı üslupla cevap vermem siyasi ahlakıma sığmaz. Cevabımı Mersin’e hizmetlerimle ve halkımızın desteğiyle sandıkta vereceğim" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bugünkü grup toplantısında Seçer'i 'silah' eleştirileri gerekçesiyle hedef almış, "Sayın Belediye Başkanı hasbelkader seçildin ama hasbelkader Akdeniz'e dökülmeyeceksin. Biz kahramanlık türküleri söyleyeceğiz, saklanacak delik bile bulamayacaksınız" demişti.

"AYNI ÜSLUPLA CEVAP VERMEM SİYASİ AHLAKIMA SIĞMAZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahçeli'ye yanıt veren Seçer, "Bugün Sn.Devlet Bahçeli şahsıma yönelik hakaret,tehdit ve ithamlarda bulundu.Belediye başkanı olarak bir partinin genel başkanına aynı üslupla cevap vermem siyasi ahlakıma sığmaz. Cevabımı Mersin’e hizmetlerimle ve halkımızın desteğiyle sandıkta vereceğim. Milletimizin takdirine" ifadelerini kullandı.

Bugün Sn.Devlet Bahçeli şahsıma yönelik hakaret,tehdit ve ithamlarda bulundu.Belediye başkanı olarak bir partinin genel başkanına aynı üslupla cevap vermem siyasi ahlakıma sığmaz. Cevabımı Mersin’e hizmetlerimle ve halkımızın desteğiyle sandıkta vereceğim.

Milletimizin takdirine. — Vahap Seçer (@SecerVahap) November 1, 2022

SEÇER NE DEMİŞTİ?

Başkan Seçer, Cumhuriyet Bayramındaki konuşmasında şunları söylemişti: