Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiası üzerine açıklama: 'Anayasal suç'

01 Kasım 2022 Salı, 16:46

MHP İl Başkanları Toplantısı, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda partinin genel merkez, il ve ilçe teşkilatları bazında yapılan seçim çalışmaları değerlendirildi.

Bu kapsamda Bahçeli'nin mitingleri ile "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu", "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023 Köyüm Benim" sohbet toplantılarının sonuçları değerlendirildi. Bahçeli, çalışmalarından dolayı il başkanlarına teşekkür etti.

Toplantıda, ayrıca iç ve dış siyasi gündem ile ekonomideki gelişmeler ele alındı.

HEDEF YİNE KILIÇDAROĞLU

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ile ilgili iddiaları da gündeme geldi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını "anayasal suç" olarak nitelendirerek bu konuda gereğinin acilen yapılması gerektiğini belirtti. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadelede üstün gayret sergileyen jandarma ve emniyet teşkilatını zan altında bırakması doğru değildir" dedi.

Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı'nın da kararıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 2019'da oluşturulan komisyonun raporunu hatırlatarak, Kılıçdaroğlu hakkında Meclis'te bekleyen fezlekenin gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, uyuşturucu tehlikesinin geldiği boyutla ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu o videoda şu ifadeleri kullamıştı:

O kadar müsrifçe harcadılar ki iktidarda kalmak için çok kirli oyuna girdiler. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Nereden getirirsen getir kaynağı sormayacağım’ dediler. Milyar dolarları yani uyuşturucu paralarını cari açık için kullandılar. Uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan sahipleri de Türkiye’ye gelir. Sonuç dünyanın her köşesinden uyuşturucu çetesi varsa paraları ile İstanbul’a gelip yerleşti.