Vakfına kayyum atanmıştı: ‘Yılmaz Büyükerşen hakkında 19 yıla kadar hapis isteniyor’ iddiası

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen hakkında "haksız mal edinme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla 5 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendiği iddia edildi.

'Gerçek Haberci'de yer alan habere göre, hazırlanan iddianamede, Büyükerşen’in 2012 ile 2020 yılları arasındaki görev süresi kapsamına giren işlemleri incelendi. Savcılık, söz konusu döneme ilişkin yapılan incelemeler sonucunda iki ayrı suçtan cezalandırılması talebiyle dava açılmasını istedi.

Söz konusu iddiaya göre, iddianame, ilgili mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. 1979’da kurulan Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'nın (ESBAV), kamu yararı ilkesinden saparak özel çıkarlar doğrultusunda kullanıldığı iddia edildi.

Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV), yönetim kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 6 kişi görevlerinden el çektirilerek kayyum atanmıştı.