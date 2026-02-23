Vakıf, FETÖ’nün karargâhında faaliyette

Golden Generation Worship and Retreat Center (Altın Nesil İbadet Vakfı), yedi kişilik yönetim kuruluyla FETÖ’nün yıllarca kullandığı karargâhında vakıf faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket önce White Rose Educational Inc ve Golden Generation Students Assoc Inc adını aldı.

Daha sonra Golden Generation Worship and Retreat Center olarak değiştirildi. Arazinin tapusu Monroe ilçesi Ross Township Belediyesi’nde görünüyor. Gülen’in ölümünden sonra ABD Vergi Dairesi’ne yapılan bildirimde, çiflikteki bina değerinin 7 milyon 510 bin 119 dolar olduğu belirtildi.

ABD Vergi Dairesi’nin 1 Ocak-31 Ocak 2024 tarihlerini kapsayan 990 nolu vergi formunda, “FETÖ’nün karargâh olarak kullandığı çiflik için vakfa, 5 yılda 7 milyon 315 bin 429 dolar bağış yapıldığı görülüyor.

Belgede, Altın Nesil İbadet Vakfı yönetiminde şu isimler bulunuyor: Joseph A. Polat (direktör), Bekir Aksoy (yönetim kurulu üyesi), İsmet Aksoy (YK üye), Hüseyin Çopur (başkan), Adem Kalaç (üye), Sezai Sablak (başkan yardımcısı), Cevdet Türkyolu (üye). Gülen’in ölümü sonrası yerini alacak aday isimler arasında damadı Cevdet Türkyolu’nun (Gülen’in yeğeni ile evli) dışında vakfın yönetiminde kimse bulunmuyor ve çiflikte kalmıyor.

38 eyalette yüzlerce sözleşmeli okulu ve şirketi olan örgüt, “501(c)(3)” sayılı statüsüyle federal gelir vergisinden muaf, hayırsever, dini, eğitimsel, bilimsel veya edebi amaçlara odaklanan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Derneklerin çatı kuruluşu Turkish American Alliance (TAA) ile Rumi Forum Washington’da faaliyetlerine devam ediyor.

GÜLEN’İN KEFİLİ FULLER ÖLDÜ

CIA Ortadoğu eski sorumlusu Graham Fuller, yaşamını sürdürdüğü Kanada’da 29 Ocak 2026’da öldü. 89 yaşında ölen Fuller, Gülen’e ABD’de kalıcı statü verilmesi için kefil oldu, mektup yazdı. T

ürkiye için model olarak seçilen “ılımlı İslam” ve “Büyük Ortadoğu Projesi”nin önemli mimarlarından olan CIA’ci Fuller, “The Prospect for Islamic Fundamentalism in Turkey” (Türkiye’de İslam Köktenciliğin Geleceği) başlığıyla yazdığı raporla dikkati çekti: “Türkiye deneyi başarıya ulaşır ve İslamcılar siyasi iktidarı kuvvet kullanarak ele geçirmeyi hedeflemek yerine demokratik hükümet şeklinin bir parçası olursa, o zaman Türkiye, bölgede İran örneğine alternatif bir model olarak ortaya çıkar.”

AKP Genel Başkanı Erdoğan yasaklıyken Washington’da AKP’nin en büyük destekçilerinden biri olan Fuller, hakkında 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 1 Aralık 2017’de Türkiye’de yakalama kararı çıkarıldı.

Kızının adını “Ankara” koyan Fuller, Yeni Türkiye Cumhuriyeti, İslamsız Dünya, Siyasal İslamın Geleceği, Türkiye ve Arap Baharı ve ayrıca Henri Barkey’le birlikte “Türkiye’nin Kürt Meselesi” gibi çok sayıda kitap yazdı.